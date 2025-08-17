Karayollarında hız sınırı yeniden belirleniyor: Hemzenin yaya geçitleri kaldırılacak

BELEDİYE SINIRLARINDA DA BELİRLENECEK

Belediyelerin yapım ve bakımından sorumlu olduğu yerleşim yeri içinden geçen taşıma kapasitesi yüksek yollarda can ve mal güvenliği açısından gerekli tedbirler alınarak hız sınırları yeniden gözden geçirilecek.

LEVHALAR YENİLENİYOR

Hız sınırı düzenlemeleri ile trafik işaret levhalarına ilişkin uygulamalar 'trafik işaret levhaları mümkün olduğu kadar az fakat gerektiği kadar çok olmalıdır' ilkesi doğrultusunda standardize edilecek ve yol kullanıcıları açısından daha algılanabilir bir hale getirilecek. Böylece vatandaşların radar cezalarında 'hız sınırına ilişkin uyarı yoktu' diye şikayet ettiği durumlar da ortadan kalkmış olacak.