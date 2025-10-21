Kârlılıkta 9 ayda 2024 yılını geçti

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, 2025 yılının üçüncü çeyreğini rekor finansal sonuçlarla tamamladı. İki şirket, 2025'in ilk 9 ayında toplam 25.8 milyar TL net kâr elde ederek geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57 büyüme kaydetti ve 2024 yıl sonu kârını şimdiden geride bıraktı. Türkiye Sigorta, yılın ilk 9 ayında kârını yüzde 49 artırarak 14.3 milyar TL'ye taşıdı. Şirketin prim üretimi de yüzde 45 artışla 105.1 milyar TL'ye ulaştı. Aktif büyüklüğü 152.4 milyar TL'ye, özsermayesi ise 41.6 milyar TL'ye yükseldi.

PRİM ÜRETİMİNDE FARK ATTIK

Türkiye Hayat Emeklilik'te ise BES fon büyüklüğünde yüzde 70 artışla 416 milyar TL'ye ulaşılırken, kâr yüzde 69 artarak 11.4 milyar TL'ye çıktı. 5.1 milyon katılımcıya ulaşan şirket, hayat prim üretiminde yüzde 126 büyüme ile 20.5 milyar TL'ye, poliçe sayısında ise 6 milyon adede ulaştı.

TAKSİT İMKÂNI DA SUNUYORUZ

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, "Her çeyrekte güçlü performansımızla hem piyasa beklentilerini aşıyor hem de sigorta bilincini daha geniş kitlelere ulaştırıyoruz. 2025'in ilk 9 ayında rekor prim üretimiyle en yakın rakibimizle aramızda 26.5 milyar TL fark yarattık. Yangın branşında her dört poliçeden biri Türkiye Sigorta güvencesi altında. Kasko poliçe sayımız 1 milyona, sağlık sigortalı sayımız ise 1 milyonun üzerine çıktı" dedi. Sigorta bilincini yaygınlaştırmak için ödeme kolaylıkları sunduklarını belirten Çakmak, "31 Aralık 2025'e kadar trafikte peşin fiyatına 10, kasko ve sağlık sigortasında 12 taksit imkânı sağlıyoruz. Bu kampanya, sadece ödeme kolaylığı değil, toplumsal sorumluluğumuzu da yansıtan bir adım" diye konuştu. Çakmak, hizmet kalitesini artırmak için sektörde öncü uygulamalara imza attıklarını da vurguladı: "Kasko branşında hasar durumunda yüzde 100 orijinal parça kullanım taahhüdü veren ilk şirketiz. Oto hasarlarının yüzde 90'ına ilk 5 gün içinde onay veriyor, onarımların yüzde 55'ini 30 gün içinde tamamlıyoruz. Sağlıkta ise yapay zekâ destekli provizyon sistemiyle başvuruların yüzde 87'sini 5 saniye içinde sonuçlandırıyoruz." Fon portföylerinde çeşitliliği artırmaya devam ettiklerini belirten Çakmak, "Altın, hisse senedi, kira sertifikası, tarım ve gıda temalı emeklilik fonlarımızla yatırım enstrümanlarımızı genişletiyor, katılımcılarımıza yenilikçi fırsatlar sunuyoruz" dedi.