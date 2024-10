Kaşar ve ette yeni sahtekârlıklar ortaya çıktı

Gıda sağlığına dair atılım yapan Tarım ve Orman Bakanlığı taklit-tağşiş, sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini yayınlamaya devam ediyor. Son testlerde et, kaşar peyniri ve zeytinyağı incelendi. Kırmızı etlerde tek tırnaklı eti ya da piliç etleri tespit edilirken kaşar peynirinde yağ oranı düşük çıktı. Herkesin ilgisini çeken sağlığı tehlikeye atan ve taklit-tağşiş yapılan ürünlere her geçen gün yenisi ekleniyor. Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.Son yapılan güncellemeyle birlikte birçok ürün listeye dahil edildi ve üreticileri açıklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimler sonrası örnek alınan ürünleri laboratuvarlarında test ediyor ve ürünlerin içindeki maddeleri tespit ediyor.Yapılan testlerde, kırmızı et ürünlerinde tek tırnaklı hayvan eti veya tavuk eti kullanıldığı tespit edilirken, kaşar peynirlerinde yağ oranının düşük olduğu ortaya çıktı. Kasap köftede de kanatlı eti tespit edildi. Bakanlık, denetimler sonucunda şüpheli ürünlerden numune alarak laboratuvar ortamında detaylı analizler gerçekleştiriyor. Ürünlerdeki içerikler titizlikle incelenerek, sağlığa zararlı olan maddeler tespit ediliyor. Gıda sahteciliği, özellikle et, zeytinyağı, bal, lahmacun ve kebap gibi ürünlerde yaygınlaşıyor.Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıdada taklit ve tağşiş yapan firmaları açıklayarak halk sağlığıyla oynayanları cezalandırdığı yöntemin benzerini Ticaret Bakanlığı da uyguluyor. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden sağlıksız ürünleri ifşa eden Bakanlık, özellikle çocuklarda boğulma ve yaralanmaya sebebiyet verebilecek kıyafetleri tespit ederek bunların toplatılmasını istedi. Bakanlığın piyasaya arzını yasakladığı ve toplatma kararı çıkardığı ürünler arasında kız çocuk elbiseleri, bikini, yürüteç ve takı yer aldı. Ticaret Bakanlığı, 5 ürün hakkında toplatma kararı çıkardı. Bakanlık, çocuklarda boğulma ve yaralanmalara sebebiyet verebilecek kıyafet ve yürüteçleri tespit ederek bunların toplatılmasını istedi.GÜBİS'te ifşa edilen güvensiz ürünler arasında "Ant Kidswear" markası ile kız çocukları için üretilen pembe renkteki şortlu takım da yer aldı. Kıyafetin "Serbest uçlar boyunca düğümler ve üç boyutlu süslemelere izin verilemez. Boyun, göğüs ve üst kısmında dekoratif kordon kullanımı, serbest uçlar 7.5 santimetreden daha uzun olamaz" hükümlerine aykırı olduğu ve yaralanmalara sebebiyet verebileceği tespit edildi. Ayrıca "Miss Mariana" çocuk elbisesinin de standartlarda yer alan "Dekoratif kordon içerecek şekilde tasarlanmamalıdır" maddesine aykırılık teşkil ettiği ifade edildi.Ticaret Bakanlığı, piyasaya arz edilecek her ürünün, insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşam ve sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından asgari güvenlik koşullarını sağlayıp sağlamadığını düzenli olarak kontrol ediyor. Güvenli ürün, normal kullanım koşullarında tüketiciler için risk taşımayan veya kabul edilebilir ölçülerde risk taşıyan ürünler olarak değerlendirilirken, üreticiler piyasaya sadece teknik düzenlemesine uygun ve güvenli olan ürünleri arz etmekle yükümlü bulunuyor. Vatandaşlar eğer GÜBİS üzerinden toplatma kararı çıkarılan bir ürünü almış bulunuyorsa ürünü aldıkları yere giderek bu ürünü iade ederek paralarını alma ya da başka bir ürünle değiştirme haklarına sahip bulunuyor.