Katar’la yeni projeler görüşüldü

Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Katar'a gerçekleştirdiği çalışma ziyaretinde, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile görüştüklerini belirtti. Yılmaz, ikili ve heyetler arası yapılan verimli görüşmelerde, iki ülke ilişkileri ve ekonomik iş birliği imkânlarını ele aldıklarını sosyal medya hesabından açıkladı.Türkiye-Katar arasındaki diplomatik ilişkilerin 50. yılını kutlandığı bu yıl içinde, Yüksek Stratejik Komite toplantılarının 9.'sunu gerçekleştirmeyi planladıklarını aktaran Yılmaz, "Şimdiye kadar gerçekleştirilen 8 Yüksek Stratejik Komite toplantısında toplam 95 anlaşma imzaladık. Gerçekleştirdiğimiz ziyaretimizde ele aldığımız yeni projelerin yanı sıra, özellikle savunma sanayi ve enerji alanlarında iş birliğimizi derinleştirmeyi hedefliyoruz" dedi.YATIRIMLARLA ilgili konuşan Yılmaz şunları söyledi: İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak çıkarlarımızın güçlendirilmesi adına atılan adımlar, gelecekte daha da olumlu sonuçlar doğuracaktır. Katar ile Türkiye arasındaki stratejik iş birliği, bölgesel istikrar ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlamaya devam edecek. İki ülke arasındaki dostluk ve iş birliği, tüm alanlardaki ilişkilerimizin daha da ilerlemesini sağlayacaktır."