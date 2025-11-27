Katılım bankacılığının pazar payı 4 trilyon TL’ye ulaştı

TÜRKİYE Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben, katılım bankacılığının 2025'te aktiflerini yüzde 45 büyüttüğünü ve pazar payının 4 trilyona yaklaştığını belirterek, "2026'da bu büyümenin devam edeceğini düşünüyoruz" dedi. Akben, Vakıf Katılım'ın yurtdışında yapacağı muhtemel işbirliklerine ilişkin olarak da, kendileri gibi vakıf kültüründen gelen örneklerin sayısının az olduğunu, bu özelliklerinin yabancı yatırımcıların ilgisini çektiğini ve son gerçekleştirdikleri sukuk ihracının ciddi ilgi gördüğünü dile getirdi.