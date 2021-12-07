Kavcıoğlu, Katar Merkez Bankası Başkanı ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar
Yüksek Stratejik Komite 7'nci toplantısına katılmak üzere gittiği heyette yer alan Merkez Bankası
(TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu
, Katar Merkez Bankası
Başkanı Bandar bin Muhammed bin Said al-Thani ile bir araya gelerek, finans ve bankacılık alanlarındaki ilişkileri ele alan bir görüşme yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Doha
ziyareti kapsamındaki görüşmede, iki ülkenin finans ve bankacılık alanlarındaki ilişkileri ve bu ilişkileri güçlendirmenin yolları ele alındığı açıklandı.