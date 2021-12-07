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Giriş Tarihi: 8.12.2021

Kavcıoğlu, Katar Merkez Bankası Başkanı ile görüştü

Kavcıoğlu, Katar Merkez Bankası Başkanı ile görüştü
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar Yüksek Stratejik Komite 7'nci toplantısına katılmak üzere gittiği heyette yer alan Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Katar Merkez Bankası Başkanı Bandar bin Muhammed bin Said al-Thani ile bir araya gelerek, finans ve bankacılık alanlarındaki ilişkileri ele alan bir görüşme yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Doha ziyareti kapsamındaki görüşmede, iki ülkenin finans ve bankacılık alanlarındaki ilişkileri ve bu ilişkileri güçlendirmenin yolları ele alındığı açıklandı.
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Kavcıoğlu, Katar Merkez Bankası Başkanı ile görüştü
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