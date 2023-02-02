Kaynaklarda verimlilik esas alınmalı

Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nde, A Haber Ana Haber Spikeri Salih Nayman'ın moderatörlüğünde, Tarım Reformu Genel Müdürü Burhan Demirok, Tarım Kredi Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Bademli ve Kaanlar Gıda Sanayi Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Kaan'ın katılımıyla 'Yeni Yüzyılın Tarımı Paneli' gerçekleşti. Tarım Reformu Genel Müdürü Burhan Demirok, nüfusun arttığını, toprak ve su kaynaklarının azaldığını belirterek, "Kaynakları verimli kullanmamız gerekiyor. Şu anda kişi başına düşen tarım toprağı 2.8 dekar. Bu 2050'de 1.7 dekara düşecek. Bizim önceliğimiz gıda ve bunun sürdürülebilirliği" dedi.Yılmaz Bademli de, 250 bakkalla toplam 2.200 noktada olduklarını belirterek, "Martta 2.900'e çıkacağız. '600 üründe 4 ay piyasanın en uygunu bizde' dedik. Nisan sonuna kadar 600 ürünü artırarak devam edeceğiz. Zincir marketler peşimizden geldi, piyasayı regüle ettik" dedi. Bademli, 2022'de 70 milyar TL ciroya ulaştıklarını, bu yıl 100 milyar TL ciro hedeflediklerini ekledi.Abdurrahman Kaan, yeni bir dünya düzeni kurulduğunu belirterek, "Gençler tarım yapmak istiyor ama AVM'ye, kafeye de gitmek istiyor. Geçimim kadar 25-30 bin lira bir maaşım olursa, ben bu işi yaparım diyor. Araziler kırsalda olduğuna, şehirdeki yapılaşmanın şekli konuşulduğuna göre, biz diyoruz ki bunun içinde tümü kendi kendine yetişen bir şehir anlayışı geliştirelim" dedi.Tarımın 20 yılda çok güçlü bir yol aldığına değinen Bakan Kirişci, 20 yıl önce tüm sektörlerle yapılan toplam ihracatın artık tek başına tarım sektörünün yapar hale geldiğini kaydetti. Bakan Kirişci, 20 yıllık tarım karnesini şu verilerle paylaştı: "2002 yılında 1.8 milyar TL olan destek miktarı 2002 sonunda 40.4 milyar TL olarak tamamlandı. Bu desteklerle bitkisel üretim tüm zamanların rekorunu kırdık. 2002'de 98 milyon ton olan bitkisel üretimimiz 2022'de128.6 milyon tona çıktı. 2002'de 9.9 milyon adet olan büyükbaş hayvanımız 18 milyona çıktı. 32 milyon olan küçükbaş hayvan sayımız da 58 milyona çıktı. Hem sayıyı hem de verimi artırmak için çalışıyoruz. Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrili ancak su ürünü üretimimiz çok düşüktü. Örneğin 2002'de 62 bin ton olan Türk somonu 525 bin tona yükseldi. Geçen yıl 1 milyar 700 milyon dolarlık su ürünleri ihracatı gerçekleştirdik. Toplam ihracatımız 29.9 milyar dolara yükseldi. 2002'de tüm sektörlerde sağladığımız 36 milyar dolarlık ihracatımızı biraz daha zorlasak tek başımıza bu sektör olarak karşılayacak duruma geldik. Bu yıl sonunda inşallah onu da yapacağız."Bu ülkenin üreticisi üretmiyor diyenlere de yanıt veren Bakan Kirişci, şunları söyledi: "Türkiye 2002'de 65 milyon nüfusa sahipti bugün 85 milyon. İnsanların refah seviyesi yükseldi. Tüketim alışkanlıkları değişti. 2002'de turist sayısı 15 milyondu bugün 52 milyona yakın. 3.8 milyar dolarlık tarım ihracatı 30 milyar dolara çıktı. Hem vatandaşın hem turistin karnı doydu. Hem de üretilen ihraç edildi. Bunu kim yaptı? Eli öpülesi üreticiler."Ormanların yeşil vatan olduğuna dikkat çeken Bakan Kirişci, "20 yılda 6.5 milyar fidanı toprakla buluşturduk. Yanan alanlar dahil 20 yılda orman alanımızı yüzde 11 artırdık. Avrupa'da birinci dünyada da dördüncüyüz" dedi. Orman yangılarıyla güçlü bir mücadele verildiğini, bu kapsamda da envanterin yerli ve milli ürünlerle genişletildiğini aktaran Kirişci, şöyle devam etti: "TUSAŞ ile Skorsky helikopterini envanterimize kazandırdık. Milli gururumuz Gökbey'e envanterde yer veriyoruz. Artık uçakları helikopterleri kiralayarak değil, satın alarak envanteri zenginleştiriyoruz. Yanan orman alanı 2021'de 140 bin hektar iken bu araçlarla 12.300 hektara kadar düşürdük. Yangınla mücadele için envanterimizi genişletmeye devam edeceğiz."Tarım Bakanlığı'nın dijitalleşme konusunda da çok güçlü adımlar attığını anlatan Bakan Kirişci, "Dijitalleşme konusunda çalışma üreten tüm şirketlerimizden faydalanıyoruz. Bakanlığımızda da bilgi teknolojileri genel müdürlüğümüz var. Onlarla da çalışmalar yapıyoruz. 1 Ocak itibarıyla Tarım Cebim'de diye bir mobil uygulamayı hayata koyduk. Bu uygulama ile bir haftada yapılan işlem, şimdi 2 dakikada yapılabilir hale geldi."