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Giriş Tarihi: 8.8.2022 11:29

Kayseri'de jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale edilecek

AA
Kayseri’de jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale edilecek

Kayseri'de jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale edilecek.

Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Hacılar ilçesinde bulunan 1 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası açık teklif artırma usulüyle ihale edilecek.

İhale bedeli 76 bin 261 lira, geçici teminat bedeli 2 bin 287 lira olan sahanın ihalesi 18 Ağustos saat 10.00'da Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu'nda yapılacak.

Şartname, Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünden temin edilebilecek.

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Kayseri'de jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale edilecek
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