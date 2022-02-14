Kayserili Sarraflar ve Kuyumcular yeni ekonomi paketine tam destek

Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği'nden yapılan açıklamada, evlerde yastık altında duran altınların ekonomiye kazandırılmasının zamanını geldiği belirilerek; "Sarraflar ve kuyumcular olarak biz hazırız" denildi.

"EKONOMİYE KATKI İÇİN ARACI OLACAĞIZ"

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin açıkladığı yastık altında bulunan altınların finansal sisteme dahil edilmesiyle ilgili yeni ekonomi paketine değinilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşlar fiziki altın tasarrufları kolay ve güvenli şekilde kuyumcular ve bankalar aracılığıyla finansal sisteme teslim edecek. 1 Mart'tan itibaren 81 ilimizde uygulama başlayacak ve Kuyumcuların sayısı ise 1500'ün üzerinde olacak. Bununla ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından çalışmalar yürütülmekte. Fiziki altın tasarruflarını kolay ve güvenli şekilde kuyumcular ve bankalar aracılığıyla finansal sisteme teslim edecekler. Talep etmeleri halinde fiziki olarak da geri alabileceklerdir. Altın depo ve katılım hesaplarına fiziki altınlarını rahatlıkla yatırabilecekleri gibi altınlarının karşılığı TL tutarları ile altın dönüşümlü mevduat ve katılım hesabı açarak değer korumasından faydalanırken, risksiz bir kazanç sağlayacaklardır. Evimizin bir köşesinde duran bu altınların artık ekonomiye kazandırılması gerekmektedir. Ülke ekonomisinin güçlenmesi finansal sistemi de rahatlatacak ve Türk Lirasının güçlenmesine neden olacak. Ülkemizin finansal açıdan rahatlaması için Kayseri Kuyumcular Derneği olarak bizler de üzerimize düşeni yapacağız. Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Nurettin Nebati'nin açıkladığı sisteme dahil olarak, vatandaşlarımızın birikimlerini güvenle teslim edebilmeleri ve ekonomiye katkı sağlayabilmeleri için aracı olmaya çalışacağız."