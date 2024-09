‘KDV artışı gündemde yok’

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, KDV oranlarında artışın gündemde olmadığını söyledi. Şimşek dün akşam katıldığı televizyon canlı yayınında özetle şunları kaydetti:Birincil önceliğimiz ülkenin dış kırılganlığını azaltmak. Bu bizim ana hedeflerimizden bir tanesiydi. İkinci başlığımız da enflasyonu kontrol altına almak. Biz geçen sene başlarken makro finansal istikrar derken bunu kastettik. Geçen sene mayıs ayı itibarıyla 57 milyar dolarlık cari açığımız vardı. Cari açığı 19 milyar dolar civarına indirdik. Çok önemli bir kazanım. Uluslararası rezervlerimiz bugün itibarıyla 147 milyar dolar civarına çıktı. 153 milyar doların üzerinde rezerv olacak.Ülkemizin mayıs ayında risk primi çok yüksekti. 700 baz puanın üzerindeydi. Şu an itibarıyla 270'in altına düştü. Hala yüksek ama doğru yoldayız. Dış borçlanma maliyetimiz düştü.Gelecek senenin sonunda enflasyonu yüzde 20'nin altına indirebileceğimize samimi bir şekilde inanıyoruz. 2025'in ikinci yarısında çok belirgin bir düşüş olacak. İşte bütün bunları aşmak için, yani kalıcı refah artışı için, daha adil gelir dağılımı için enflasyonu tekrar tek haneye indireceğiz.Kredi notumuz arttı değil mi? Kredi notu son bir yılda hatta 2024 yılında her üç büyük kredi derecelendirme kuruluşu tarafından kredi notu arttırılan tek ülkeyiz.(KDV'de) İndirimli oranları gözden geçireceğiz, etkinlik açısından, verimlilik açısından. Dolayısıyla o husus bir kenara, genel KDV oranlarında artış gündemimizde yok. İki, Kurumlar Vergisi'nde bir artış gündemimizde yok. Gelir Vergisi dilimlerine ilişkin bir artış gündemimizde yok. Tabi ki programın çok boyutu var. Diyelim ki belli bir alanda, ithalatta, biz risk görmeye başladık. Veya içeride bir takım sektörlerin korunma ihtiyacı var. Ona yönelik tedbirleri her zaman alırız. O ayrı bir istisna. Ama bu istisnai durumlar için söz konusu.