Kentsel dönüşümü hızlandıracak proje

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) kurulmasının önünü açtığı proje gayrimenkul yatırım fonları (Proje GYF) yüksek faiz ve fiyatlar nedeniyle konut alamayan yatırımcılara fırsat penceresi oldu. Alternatif portföy yönetim şirketi Re-Pie Portföy'ün Yönetim Kurulu Başkanı Emre Çamlıbel, "Türkiye'de GYF'ler sayesinde yatırımcılar, kendi başlarına alamayacakları AVM'lere, otel, lojistik veya iş merkezi gibi ticari mülklere, konut projelerine veya her tür arsaya yatırım yapabiliyor. Ayrıca gayrimenkullerin değer artışından ve kira gelirinden faydalanabiliyor. SPK'nın son yaptığı 'proje GYF' düzenlemesi sayesinde konut piyasasına yönelen likidite artacak, piyasanın şeffaflığı gelişecek ve özellikle İstanbul gibi bölgelerde kentsel dönüşüm hızlanacak" dedi.Çamlıbel, son düzenlemeyle GYF'lere getirilen vergi yükünün sermaye piyasalarının derinliğini etkileyebileceğini belirterek, "Gelir İdaresi'nin düzenlemeyi tekrar gözden geçirmesini istiyoruz" dedi. Küresel çapta başlaması beklenen faiz indirimlerinin alternatif yatırım fonlarını daha da büyüteceğini anlatan Çamlıbel, şöyle konuştu: "Gelişmiş ülkelerde faiz indirimine paralel olarak yatırım iştahında artış yaşanacak. Türkiye girişim ekosisteminin de bundan pay almasını bekliyoruz. Girişim sermayesi yatırım fonları (GSYF) sayesinde yatırımcılar, başarılı girişimlerin ve yatırımların desteklenmesine katkı sağlayarak, ekonomik büyüme ve inovasyonun teşvik edilmesine yardımcı oluyor. GSYF'ler alternatif getiri arayan kurumsal ve bireysel yatırımcılar için de riskli ama uzun vadede yüksek getiri vadediyor." Dünyada 24.8 trilyon dolar düzeyinde olan küresel alternatif yatırım fonlarının büyüklüğü temmuz itibarıyla son bir yılda yüzde 154 büyüyerek 283 milyar TL'ye ulaştı. Bunun içinde Girişim Sermayesi Yatırım Fonları'nın toplam büyüklüğü 184 milyar TL, Gayrimenkul Yatırım Fonları'nın büyüklüğü ise 99 milyar TL düzeyinde. Çamlıbel, "GSYF yatırımı ile uluslararası başarı yakalayan girişimlerin yatırımcısını yüksek performansları ile memnun etmesinin yanı sıra, bu fonların avantajlarının giderek fark edilmesi, BES'lerin GSYF'lere olan ilgisinin artması ve SPK'nın fonların gelişimi için getirdiği düzenlemeler yer alıyor" dedi.2015'de kurulan Re-Pie Portföy'ün, portföy büyüklüğü 71.8 milyar liraya ulaştı. 40 adet girişim sermayesi yatırım fonunun toplam büyüklüğü ise 37.6 milyar lira. Bu büyüklükle şirket, GSYF pazarında yüzde 20.4 payla lider konumda. Şirketin 36 adet gayrimenkul yatırım fonunun büyüklüğü ise 255 milyar lira. Grupta 12 adet menkul kıymet yatırım fonu ve 2 emeklilik yatırım fonu var. Emre Çamlıbel, girişim ekosisteminde ise 100'e yakın şirkete yatırım yaptıklarını söyledi. Bu şirketler arasında Getir, Colendi, ACE Games, İkas, Modanisa, EasyCep, PayPorter, ARF Bio ve BinBin de yer alıyor.