Kiğılı yurtdışında mağaza açarak büyüyecek

İhracatta yakalanan tarihi rekorların herkes için büyük bir umut olduğunu söyleyen Kiğılı
CEO'su Hilal Suerdem, "2022 yılında da bu çıkışımızı sürdürebilirsek uzun yıllardır beklediğimiz ihracat istikrarını da yakalamış olacağız" dedi. Türkiye
olarak 2021 yılında bir önceki yıla göre ihracatın yüzde 32.9 arttığına dikkat çeken Suerdem, şunları kaydetti: "Yıl boyu devam eden hammadde krizine rağmen hazır giyim ve konfeksiyon ihracatının yüzde 18.3 artışla 20 milyar 250 milyon dolara ulaşması çok büyük bir başarıdır. Özellikle hazır giyim ve konfeksiyonun en çok ihracat yapan ilk üç sektör içinde yer alması bizi önümüzdeki yıllar içinde oldukça umutlandırdı." Şu anda tüm Avrupa
, Afrika
ve Amerika
başta olmak üzere herkesin gözünün Türkiye'de olduğunu söyleyen Suerdem, "Jeopolitik konumumuz sayesinde lojistik anlamında avantajlı konumdayız, Avrupa'nın herhangi bir ülkesine çok kısa bir sürede teslimat yapabiliyoruz. Türk hazır giyim sektörünün geleceği bence gayet iyi görünüyor. Türk markaları olarak bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeliyiz" ifadelerini kullandı.
AYLIK 25 MİLYAR DOLAR
Sadece kendilerinin değil birçok Türk markasının bu durumdan istifade ederek hızlı bir şekilde dünyaya açıldığına dikkat çeken Suerdem, "2023'te aylık 25 milyar dolar ihracat yapacağımıza çok rahatlıkla ulaşılacağına inanıyorum" değerlendirmesini yaptı.
YÜZDE 50 ARTIŞ HEDEFİ
Pandeminin Kiğılı için iyi bir fırsat olduğunu, yurt dışına odaklandıklarını söyleyen Suerdem, "Yaklaşık 40 mağaza açarak yüzde 110 büyüdük. Hali hazırda 51 ülkede 56 mağaza, 86 franchise bayi ağına sahip olduğumuz yurt dışında toplamda 142 satış noktamız bulunuyor. Şu an 250 kişilik çalışan istihdam ediyoruz, yeni yatırımlarımızla bu sayıyı daha da artıracağız" dedi. 2021 yılında yakaladıkları yüzde 110'luk büyümeyi 2022 yılında da sürdürmeyi planladıklarını söyleyen Suerdem, şunları kaydetti: "Yeni ülkelerde açacağımız mağazalarla birlikte yüzde 50 artış hedefliyoruz. Yeşil moda önceliğinde, üretim süreçlerini çevreye duyarlı üretim anlayışıyla yeniden ele alıyoruz ve geri dönüşümü üretime kazandırıyoruz. Üretim süreçlerine doğal ve geri dönüştürülebilir hammaddeleri dahil ediyoruz. Toplumsal ve çevresel sorumluluk bilincimizle tekstil endüstrisine çevresel boyutta yeni bir bakış kazandırıyoruz."
İTALYA'YA DEV YATIRIM
2022'de yurt dışında büyümeye devam edeceklerini söyleyen Suerdem, "30 mağaza daha açmayı planlıyoruz" dedi. Yeni ülkelerde çalışmalarına devam eden şirket, bu kapsamda Birleşik Arap Emirlikleri, Tunus, Cezayir, Hindistan, Kazakistan ve Özbekistan'da mağazalar açacak. Özellikle Balkan ülkelerinde, Hırvatistan ve Arnavutluk'ta, yeni mağazalar açacaklarını belirten Suerdem, "Almanya, İtalya
ve Sırbistan'da kendi yatırımlarımızı artıracağız. Ayrıca çok yakında İtalya'da e-ticaret satışlarına başlayacağız. Bunun için çalışmalarımız sürüyor. İtalya'da 2.500 metrekarelik büyük bir showroom ve depo tuttuk. Tüm AB ülkeleri ve Amerika'ya satışlarımızı buradan yapacağız. Ve Almanya Duesseldorf'ta uluslararası havaalanında ilk kez mağaza açan Türk markası Kiğılı olacak."