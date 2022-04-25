Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Kilis Zeytinyağına ABD’den ödül
Giriş Tarihi: 25.4.2022 09:38 Son Güncelleme: 25.4.2022 09:47

Kilis Zeytinyağına ABD’den ödül

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Kilis Zeytinyağına ABD’den ödül

Kilis’te organik olarak üretilerek Masmana markasıyla dünyanın dört bir yanına pazarlanan organik zeytinyağı New York Dünya Zeytinyağı Yarışması’nda 2 gümüş madalya kazandı.

Kilis'te organik olarak yetiştirilen zeytinlerden üretilerek Masmana markasıyla satılan zeytinyağı ABD'nin New York kentinde düzenlenen dünyanın en prestijli zeytinyağı yarışmasında 2 dalda gümüş madalya kazandı.

2014 yılından bu yana her yıl düzenlenen New York Dünya Zeytinyağı Yarışması'na dünyanın dört bir yanından birbirinden değerli ve üst kalite zeytinyağlarını bir araya getiriyor. Bu yıl 9'uncusu düzenlenen yarışmaya 38 ülkeden 1157 zeytinyağı katıldı. Kilis'ten yarışmaya katılan Masmana markası da birbirinden farklı lezzet ve aromaya sahip 2 zeytinyağı ile yarışmaya katılarak iki dalda gümüş madalya kazandı.

Kilis Yağlık Zeytin çeşidinden ürettiği yüksek polifenollü zeytinyağı ile önemli bir çıkış yakaladıklarını söyleyen Masmana Kurucu Ortağı Ayşegül Kaplan Hayta, "Çok kuru ve sıcak bir yıl geçirdik. Bu zeytin meyvesini ve zeytinyağını kalitesini olumsuz etkiledi. Buna rağmen; temiz hasat, uygulanan soğuk sıkım teknikleri, zeytinyağlarımızın hemen filtrelenmesi ve paslanmaz çelik kaplarda saklanması sonucu kaliteli zeytinyağı üretiminde önemli bir başarı elde ettiğimizi düşünüyoruz. Bu uygulamalar zeytinyağlarımızın, şişelendiğinde de depolandığı gibi aynı lezzeti ve kaliteyi sunmasının ne önemli nedenlerindedir. Dubai'nin ardından New York'tan almış olduğumuz ödüller bunu gösteriyor. Böylesine önemli bir yarışmada ödül alarak ülkemizi başarı ile temsil etmekten dolayı çok mutluyuz" dedi.

Masmana'nın aldığı ödülden duyduğu memnuniyeti dile getiren İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, "4 bin 500 yıllık köklü gen kaynağı, içerdiği zengin sağlık bileşenleri ile Kilis'imizin organik zeytinyağı Newyork'da düzenlenen uluslararası kalite yarışmasında gümüş madalya kazandı. Ajansımızın markalaşma ve pazarlama danışmanlık desteği verdiği Masmana firmasını tebrik ederiz" diye konuştu.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Kilis Zeytinyağına ABD’den ödül
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA