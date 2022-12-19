Kira sözleşmeleri e-devletten

Hükümet, kayıt dışı ekonomiyle mücadele için önemli adımlar atmaya hazırlanıyor. Kiracı ve ev sahiplerini yakından ilgilendiren düzenlemenin startı verildi. 2024 sonuna kadar yapılacak düzenlemeyle kira sözleşmeleri, e-devlet üzerinden yapılacak. Böylece bir taşla üç kuş vurulmuş olacak. Kira sözleşmeleri elektronik ortamda yapıldıktan sonra hem yetki belgesiz emlakçıların faaliyetleri engellenecek, hem sözleşmeler standart hale gelecek, hem de kayıt dışı ekonomi önlenerek, bu alandaki vergi kaybına son verilmiş olacak. Kira artışını yüzde 25 ile sınırlayan düzenlemenin ardından banka aracılığıyla yapılan ödemelerin yanı sıra ev sahibi ve kiracının anlaşması durumunda resmi tutarın dışında kalan bedelin kayıt dışı ödenmesi meselesi gündeme gelmişti. Ev sahibi ve kiracı aralarında uzlaşma sağlayarak kira bedelini belirliyor, sözleşmeyi de bu şekilde kayda geçiriyordu. Bu da vergi kaybına neden oluyordu. Yetki belgesiz çalışan emlakçılar nedeniyle de hem kayıt dışı bir ekonomik faaliyet doğuyor hem de vatandaş mağdur oluyordu.Hazine ve Maliye Bakanlığı 2023- 2025'e ilişkin Kayıt Dışı Ekonomi Planı'nı açıkladı. Kira sözleşmeleri e-devlet üzerinden düzenlenecek. Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı ile Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ilgili kurumlarla hukuki ve idari altyapıyı hazırlayacak. Çalışmalar 2024 yılı sonuna kadar tamamlanacak.Türkiye'de ilk niteliğinde tapuya entegre bir Gayrimenkul Bilgi Değerleme Sistemi kurulacak. Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi'ne entegre merkezle Türkiye taşınmaz değer haritaları oluşturulacak. Taşınmazların toplu değerleme modeli ile değerinin belirlediği bir sistem kurulacak. İçişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Gelir İdaresi, BDDK, SPK ve belediyeler, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenleme yapacak. 2025 yılına kadar sistem kurulacak.Kayıt dışı işçi çalıştıranların kamu ihalelerinden yasaklanması ve yatırım-teşvik uygulamalarından yararlanmasını önlemeye yönelik yasal düzenleme yapılacak. Esnek-uzaktan çalışma modelleri başta olmak üzere yeni çalışma modellerine yönelik mevzuat gözden geçirilerek gerekli yasal düzenlemeler yapılacak.İşverenlerin ücret ödemelerini bankalar vasıtasıyla gerçekleştirmesi sağlanacak. İkinci el araç alım satımı, tapu takas veya kitle fonlaması gibi yüksek tutarlı işlemler için özel olarak belirlenecek limitlerdeki transferlerin FAST sistemi aracılığıyla gerçekleştirilmesini sağlamak üzere Güvenli Ödeme İşlemi Katman Servisi geliştirilerek devreye alınacak.Motorlu araç ticaretinden kaynaklanan vergi kaybının önlenebilmesi için teminat uygulaması hayata geçirilecek. Akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihazlara plaka bilgilerinin otomatik tanımlanmasına imkân sağlayan Taşıt Tanınma Sistemi kurulacak. Etil alkolün amacı dışında kullanımını önlemek amacıyla yasal düzenleme yapılarak takip sistemi kurulacak.Bir yılını geride bırakan Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulaması ile ilgili değerlendirmede bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, uygulamanın küresel ve bölgesel zorlukların önemli ölçüde arttığı bu yıl finansal istikrarın güçlendirilmesine, döviz talebinin sınırlandırılmasına ve TL mevduatın vadesinin uzamasına önemli katkılar sağladığını bildirdi. Nebati, "Kurlarda seyrin istikrar kazanmasıyla enflasyonun daha da hızlanmasının önüne geçtik, hatta düşüş trendine girmesini sağladık. Döviz kurundaki oynaklığın azalması, emtia fiyatlarının normalleşmesi ve TL'ye güvenin artmasıyla önümüzdeki dönemde enflasyonda ciddi düşüşlerin yaşanacağından kimsenin kuşkusu olmasın" dedi