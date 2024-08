Kirada gram altın kurnazlığı

Son dönemde ev sahiplerinin kiracılara dayattığı sıra dışı taleplere bir yenisi daha eklendi. Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir ev sahibinin ilk olarak kirayı her ay '7 gram altın tutarı' şeklinde tahsil etmeye çalıştığı, bu durumun kafa karışıklığına yol açması üzerine yıllık kira artışını gram altına endekslediği ortaya çıktı. Ev sahiplerinin geliştirdikleri metotların kendilerini de şaşırttığını söyleyen ATEM Başkanı Hakan Akçam, "Ev sahibi ilk olarak kira bedelini her ay 7 gram altın olarak belirlemiş. Fakat bu bir süre sonra kiracıda kafa karışıklığına neden olunca bundan vazgeçilmiş. Her ay 20 bin lira kira ödenmesine karar verilmiş. Fakat bundan da memnun olmayan ev sahibi, 12 ayın sonunda belirlenecek olan yeni kira oranını TÜFE üzerinden yapmak yerine 12 ay içerisinde gram altın ne kadar artmışsa onun üzerinden belirlemeye karar vermiş" ifadelerini kullandı.