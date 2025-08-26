Kiralar cep yakıyor, faizsiz finansmana talep artıyor

Özellikle büyükşehirlerde hızla artan konut fiyatları, kredi faizlerindeki yükseliş, vatandaşın ev sahibi olmasını neredeyse imkansız hale getiriyor. Orta ve dar gelirli grupla genç nüfus barınma krizi yaşıyor.

Yüksek faizli konut kredilerinin yüküne girmek istemeyen vatandaşlar, faizsiz, tasarrufa dayalı finansman modellerine yönelmeye başladı. Konu ile ilgili değerlendirmede bulunan Birevim Genel Müdürü Özgür Öztürk, tasarruf finansman sistemleri ile vatandaşların kira öder gibi ev sahibi olabildiklerini söyledi.

Tasarrufa dayalı ev sahibi olma modeli ile ev hayali kuranların kira yerine, kendi evinin taksidini ödediğini belirten Birevim Genel Müdürü Özgür Öztürk, "Son dönemde artan kira maliyetleri vatandaşlarımızı mali sıkıntıya sokuyor. Tasarruf finansman şirketleri bu sıkıntıya çare oluyor. Faizsiz, kişiye özel tasarruf planları ile ister peşinatlı ister peşinatsız ek maliyet olmadan alternatif finansal çözümler sunuyor. Kira derdinden kurtulup, kredi kullanmadan, kendi evinin sahibi olmak isteyen vatandaşlar, tasarrufla ev sahibi oluyor. Her ay düzenli olarak belli bir miktarda yaptığı ödemelerle 5 ay gibi kısa bir sürede kendi evine taşınma imkanı buluyor. Vatandaş böylece ne kredi çekiyor ne de dert" dedi.

"GEÇEN YIL 30 BİN LİRA OLAN KİRA BUGÜN 50 BİN LİRA"

Yaz aylarında okul kayıtları, evlenmeler, taşınmalar gibi faktörlerin kira maliyetini artırdığını söyleyen Öztürk, kira fiyatlarının her sene yukarı yönlü seyrettiğini, özellikle İstanbul gibi metropollerde geçen yıl 2+1 dairenin kira bedelinin 30 bin lira, bu yıl ise 50 bin lira civarlarında olduğunu belirtiyor.

KİRA YERİNE TAKSİTLE EV SAHİBİ OLMA AVANTAJI SUNUYOR

Her yıl ortalama 700 bin yeni konuta ihtiyaç olmasına karşın üretilen konut sayısının bu rakamın çok altında olduğunu, bunun da büyükşehirlerde kiraların hızla artmasına neden olduğunu söyleyen Birevim Genel Müdürü Özgür Öztürk, "Avrupa genelinde yapılan araştırmalara göre Türkiye, %28,2'lik kiracılık oranıyla üst sıralarda yer alıyor. Konut açığı büyürken konut üretimi ihtiyaca cevap veremiyor, bu da rakamların hızla artmasının önüne geçemiyor. Barınma ihtiyacı her geçen gün artan metropollerde yeterince konut üretilemiyor. Ev sahipliği oranı düştükçe kiralar da artıyor. Bu durumda vatandaşlar kira öder gibi ev sahibi olabildikleri tasarruf finansman şirketlerine ilgi gösteriyor. Birevim olarak faizsiz, peşinatsız, sürpriz masraf ve ek maliyetler olmaksızın, kişinin kendi belirlediği tasarruf planı ile hayalini kurduğu evi satın alabilmesi için finansman desteği sağlıyoruz. Birlikte tasarrufun gücüyle yüz binlerce vatandaşımızın kira öder gibi ev sahibi olmalarına vesile olduk. Bütçesine uygun taksitlerle ev sahibi olmak isteyen vatandaşların hayalini gerçeğe dönüştürdük." dedi.

DEVLET DENETİMİ ALTINDA GÜVENLİ SİSTEM

Birevim Genel Müdürü Özgür Öztürk, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından devlet gözetimi ve denetimi altında yasal zeminde sürdürdükleri finansal faaliyetleri ile vatandaşın düşük maliyetlerle ev sahibi olabileceğinin altınızı çizdi ve ekledi: "Tasarruf finansmanını insanı merkeze alan, fayda odaklı finans modeli olarak tanımlıyoruz. Yüksek faiz oranları ve krediye erişim problemleriyle boğuşan vatandaş, tasarruf finansmanıyla aldığını geri ödediği için faydayı yaşıyor, hissediyor."