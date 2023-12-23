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Giriş Tarihi: 23.12.2023 16:59 Son Güncelleme: 23.12.2023 17:02

Kırıkkale ROKETSAN’da 1000 kişi istihdam edilecek

Kırıkkale’nin en önemli yatırımlarından biri olan, binlerce gence istihdam sağlayacak, Kırıkkale ROKETSAN Projesi ile ilgili detaylar belli oldu.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Kırıkkale ROKETSAN’da 1000 kişi istihdam edilecek

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, Kırıkkale ROKETSAN projesi ile ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a sorduğu sorulara cevap geldi.

Konu ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan AK Parti'li Kaplan şöyle dedi;

Dün Gazi Meclisimizde Kırıkkale Roketsan Projesi ile ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sn.Cevdet Yılmaz'a 2 soru sormuştuk. Sorduğumuz sorulara cevaben; "Kırıkkale Roketsan Projesi 2024 yılı ikinci yarısında kademeli olarak faaliyete başlayacak.

Istihdam da öncelik Kırıkkale'li gençlerimiz olmak üzere ilk etapta 1000 personel istihdam edilecek ve personel sayısı tesisin faaliyetleri ile orantılı bir şekilde katlanarak artacak…"

Kırıkkale'mizin geleceği,ekonomisi ve istihdamı için hayati önem taşıyan bu yatırımın Kırıkkale'mize kazandırılmasında çok büyük emekleri olan başta Kırıkkale Belediye Başkanımız Mehmet Saygılı'ya, 27. Dönem Milletvekilimiz Adalet Bakan Yardımcımız Ramazan Can'a, dönem Valimiz Yunus Sezer'e ve Rektörümüz Prof. Dr. Ersan Aslan'a hasseten teşekkür ediyorum..

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Kırıkkale ROKETSAN’da 1000 kişi istihdam edilecek
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