Kırmızı ette ihracat yasağı

Kırmızı etle ilgili Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü
tarafından ilgili kurumlara gönderilen bir yazıda, kırmızı etin kısıtlanmasına karar verildi. Kırmızı et ihracatının kısıtlanmasına ilişkin kararın, arz güvenliğinin yanı sıra arz ve talep dengesinin korunması hedefi doğrultusunda alındığı belirtildi. Karardan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
(KKTC), Azerbaycan
ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti
muaf tutuldu. Kısıtlama kararı konusunda gönderilen yazıda şöyle denildi: "Bakanlıklarının yeni bir bildirimine kadar 0201, 0202 ve 0204 başlığı altındaki Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP)'nde yer alan büyükbaş hayvanların eti ile koyun ve keçi etlerinin ihracatının, 19.03.2022 tarihi ve öncesinde veteriner sağlık sertifikası düzenlenmiş olanlar hariç, ülkemizden çıkışına 19.03.2022 tarihinden itibaren izin verilmemesi istenilmektedir."