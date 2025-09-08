Ekonominin 3 yıllık yol haritası belirlendi: Kişi başı gelir 21 bin dolara ulaşacak

Türkiye ekonomisinin 3 yıllık hedef ve politikalarının yer aldığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nca hazırlanan 2026-2028 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı. Bu yıl sonu itibarıyla Türkiye'nin dünyanın 16'ncı, Avrupa'nın ise 6'ncı en büyük ekonomi olması beklenirken, 2028 sonunda gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) 1.9 trilyon dolara, kişi başı gelirin ise 20 bin 987 dolara ulaşacağı öngörüldü.

BÜYÜME AŞAĞI ÇEKİLDİ

Yeni OVP'de büyüme için bu yıl gerçekleşme tahmini yüzde 3.3 oldu. 2024'teki OVP'de bu tahmin yüzde 4 olarak yer almıştı. Geçen yıl yüzde 4.5 olarak öngörülen 2026 büyümesi ise, yeni OVP'de yüzde 3.8'e çekildi. Büyüme 2027'de yüzde 4.3, 2028'de ise yüzde 5 olarak tahmin edildi. 2024 büyümesinin de yüzde 3.3 olduğu dikkate alındığında tarihte ilk kez OVP'de büyüme tablosunda dört yıl üst üste ekonominin uzun vadeli ortalamasının altında rakamlar görüldü.

1.9 TRİLYON DOLARLIK HEDEF

OVP'ye göre GSYH bu yıl sonunda 1 trilyon 569 milyar dolar, 2026'da 1 trilyon 658 milyar dolar, 2027'de 1 trilyon 763 milyar dolar ve 2028'de ise 1 trilyon 886 milyar dolar olacak. Buna göre kişi başı gelir de 2028 yılında 20 bin 987 dolara ulaşacak. Gayrisafi yurtiçi hasılanın TL bazında ise 2028 sonunda 101.4 trilyon liraya ulaşacağı tahmin edildi.

TEK HANE ENFLASYON

Enflasyonun bu yıl sonunda yüzde 28.5 olacağı tahmin edilirken, enflasyon hedefi gelecek yıl için yüzde 16, 2027 için yüzde 9, 2028 için yüzde 8 olarak belirlendi. Geçtiğimiz yılki OVP'de enflasyonun 2025'te yüzde 17.5, 2026'da ise yüzde 9.7 olacağı öngörülmüştü. 300 MİLYAR $ İHRACAT

İhracatın 2025 sonunda 273.8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edilirken, 2026'da 282 milyar dolar, 2027'de 294 milyar dolar, program sonunda 308.5 milyar dolar olması hedeflendi. İthalatın, bu yıl sonunda 367 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi, 2026'da 378 milyar dolar, 2027'de 393 milyar dolar, 2028'de de 410.5 milyar dolar olması öngörüldü. Dış ticaret açığının ise 2026'da 96 milyar dolar, program sonunda ise 102 milyar dolar olması öngörülüyor. Geçen yılki OVP'de 28.6 milyar dolar olarak öngörülen 2025 yılı cari açık rakamı, bu yılki OVP'de 22.6 milyar dolara çekildi.

2.5 MİLYON YENİ İSTİHDAM

Programda, işsizlik oranının bu yılın sonunda yüzde 8.5 olacağına yer verildi. Gelecek yılki hedef yüzde 8.4, 2027 yılı için yüzde 8.2 ve 2028 için ise yüzde 7.8 olarak belirlendi. 2025 sonunda 32 milyon 605 bin olan toplam istihdamın, 2026'da 33 milyon 336 bine, 2027'de 34 milyon 128 bine, 2028'de ise 35 milyon 130 bine ulaşması bekleniyor. Böylece 3 yıllık süreçte 2 milyon 525 bin yeni istihdam yaratılmış olacak.



4 YILDA 11.2 TRİLYON FAİZ ÖDEMESİ

Bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılaya oranının 2026'da yüzde 3.5, program dönemi sonunda ise yüzde 2.8 olarak gerçekleşeceği öngörüldü. Geçen yılki OVP'de 1.9 trilyon lira olarak öngörülen 2025 bütçe açığı, bu yıl 2.2 trilyon olarak revize edildi. 2026 bütçe açığı ise 2.1 trilyondan 2.7 trilyona çıkarıldı. 2025 için 2 trilyon 52 milyar lira olarak öngörülen faiz harcamalarının, 2026'da 2 trilyon 741 milyara, 2027'de 3 trilyon 39 milyara, 2028'de ise 3 trilyon 346 milyara çıkması bekleniyor. Böylece 2025-2028 döneminde toplam faiz ödemesi 11.2 trilyona çıkmış olacak. 4 yıllık dönemde vergi gelirinin yaklaşık yüzde 19'u faiz ödemesine gidecek.



YÜKSEK GELİRLİ ÜLKELER GRUBUNA GİRİYORUZ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 2026-2028 dönemini içeren Orta Vadeli Program'ı (OVP) açıklayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Haziran 2024'ten itibaren kesintisiz bir dezenflasyon sürecine girildiğini vurgulayarak, enflasyon beklentileri ve ana eğilim göstergelerindeki iyileşmeyle, eylül ayı ve yılın geri kalanında da dezenflasyon sürecinin kesintisiz bir şekilde devam etmesini beklediklerini söyledi.

1.5 TRİLYON DOLAR AŞILDI

Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü: "2025 yılını tamamlarken, programımızın en temel performans göstergeleri olarak, ilk defa 1.5 trilyon doları aşan bir milli gelir büyüklüğüne sahip olacağız, yine ilk defa kişi başına 17 bin doların üzerine çıkan bir milli gelirimiz söz konusu ve yine ilk defa, Dünya Bankası'nca yapılan sınıflandırmaya göre yüksek gelirli ülkeler grubuna adını yazdıran bir Türkiye'ye ulaşmış olacağız. Bu yıl sonu itibarıyla bu rakamlar gerçekleşmiş olacak. Gelecek yıl bu rakamları tabii ki kesinleşmiş bir şekilde görmüş olacağız. Böylece ülkemiz yıl sonu itibarıyla dünyanın 16'ncı, Avrupa'nın 6'ncı büyük ekonomisi konumunda olacak. 2002 yılın- da dünyada 21'inciydik nominal dolar bazında. Bugün 16'ncıyız. İleride daha iyi sıralara da yükseleceğiz."

