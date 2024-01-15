KKTC’de Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi kuruluyor

Ulaştırma ve Altyapı BakanıAbdulkadir Uraloğlu,Kuzey Kıbrıs TürkCumhuriyeti'nde (KKTC)kurulacak 'Gemi TrafikHizmetleri Sistemi'nin(GTHS) bakanlık yatırım programınadahil edildiğini söyledi.Bakan Uraloğlu, "GTHS,Mavi Vatan'ımızda çıkarlarımızınkorunması, KKTC ve ülkemizarasındaki deniz trafiğininizlenebilmesi amacıyla kurulacak"ifadesini kullandı. Uraloğlu,söz konusu sistemin kurulmasıylaTürkiye'nin Doğu Akdeniz'deetkinliğinin artırılacağını ve bölgedekigemi hareketlerinin tespitedilip bütünleşik bir resme aktarılacağınıifade etti.GTHS'nin, Mavi Vatan'da Türkiye'nin çıkarlarının korunması, KKTC ve Türkiye arasındaki deniz trafiğinin izlenebilmesi amacıyla kurulacağına dikkati çeken Bakan Uraloğlu, "KKTC'nin de bu anlamda bir kapasiteye sahip olması hedefleniyor. Bu kapsamda 2018E02-22713 proje numaralı 'Doğu Akdeniz GTHS' işi Bakanlığımız yatırım programına dahil edildi ve Denizcilik Genel Müdürlüğü'nce yürütülecek" değerlendirmesini yaptı. Uraloğlu, GTHS'nin ana bileşeni olan trafik gözetleme istasyonlarında (TGİ) gemi trafiğinin gözlenmesi ve yönetilmesi için telsiz iletişiminin yanı sıra radar iz, radyo yön bulucu sistem, meteoroloji, otomatik tanımlama sistemi (AIS/OTS) ve alarm verileriyle ses ve görüntü bilgilerinin kaydedilerek, Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'ne (GTHM) gönderildiğini bildirdi.KKTC'DE 1 GTHM (Gazi Magosa) ile 3 trafik gözetleme istasyonundan (Karpaz, Sadrazamköy ve Zeytinlik Feneri) oluşan KKTC GTHS için HAVELSAN ile sözleşme imzalanacak. Projenin 2 yıl içinde tamamlanması planlanırken, GTHS Merkezi'ne ilişkin ihale sürecinde sona gelindi.