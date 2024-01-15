KKTC’de Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi kuruluyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Abdulkadir Uraloğlu,
Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti'nde (KKTC)
kurulacak 'Gemi Trafik
Hizmetleri Sistemi'nin
(GTHS) bakanlık yatırım programına
dahil edildiğini söyledi.
Bakan Uraloğlu, "GTHS,
Mavi Vatan'ımızda çıkarlarımızın
korunması, KKTC ve ülkemiz
arasındaki deniz trafiğinin
izlenebilmesi amacıyla kurulacak"
ifadesini kullandı. Uraloğlu,
söz konusu sistemin kurulmasıyla
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de
etkinliğinin artırılacağını ve bölgedeki
gemi hareketlerinin tespit
edilip bütünleşik bir resme aktarılacağını
ifade etti.
ÇIKARLAR KORUNACAK
GTHS'nin, Mavi Vatan'da Türkiye'nin çıkarlarının korunması, KKTC ve Türkiye arasındaki deniz trafiğinin izlenebilmesi amacıyla kurulacağına dikkati çeken Bakan Uraloğlu, "KKTC'nin de bu anlamda bir kapasiteye sahip olması hedefleniyor. Bu kapsamda 2018E02-22713 proje numaralı 'Doğu Akdeniz GTHS' işi Bakanlığımız yatırım programına dahil edildi ve Denizcilik Genel Müdürlüğü'nce yürütülecek" değerlendirmesini yaptı. Uraloğlu, GTHS'nin ana bileşeni olan trafik gözetleme istasyonlarında (TGİ) gemi trafiğinin gözlenmesi ve yönetilmesi için telsiz iletişiminin yanı sıra radar iz, radyo yön bulucu sistem, meteoroloji, otomatik tanımlama sistemi (AIS/OTS) ve alarm verileriyle ses ve görüntü bilgilerinin kaydedilerek, Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'ne (GTHM) gönderildiğini bildirdi.
PROJE İKİ YILDA TAMAMLANACAK
KKTC'DE 1 GTHM (Gazi Magosa) ile 3 trafik gözetleme istasyonundan (Karpaz, Sadrazamköy ve Zeytinlik Feneri) oluşan KKTC GTHS için HAVELSAN ile sözleşme imzalanacak. Projenin 2 yıl içinde tamamlanması planlanırken, GTHS Merkezi'ne ilişkin ihale sürecinde sona gelindi.