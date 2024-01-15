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Giriş Tarihi: 16.1.2024

KKTC’de Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi kuruluyor

KKTC’de Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi kuruluyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kurulacak 'Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi'nin (GTHS) bakanlık yatırım programına dahil edildiğini söyledi. Bakan Uraloğlu, "GTHS, Mavi Vatan'ımızda çıkarlarımızın korunması, KKTC ve ülkemiz arasındaki deniz trafiğinin izlenebilmesi amacıyla kurulacak" ifadesini kullandı. Uraloğlu, söz konusu sistemin kurulmasıyla Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de etkinliğinin artırılacağını ve bölgedeki gemi hareketlerinin tespit edilip bütünleşik bir resme aktarılacağını ifade etti.




ÇIKARLAR KORUNACAK
GTHS'nin, Mavi Vatan'da Türkiye'nin çıkarlarının korunması, KKTC ve Türkiye arasındaki deniz trafiğinin izlenebilmesi amacıyla kurulacağına dikkati çeken Bakan Uraloğlu, "KKTC'nin de bu anlamda bir kapasiteye sahip olması hedefleniyor. Bu kapsamda 2018E02-22713 proje numaralı 'Doğu Akdeniz GTHS' işi Bakanlığımız yatırım programına dahil edildi ve Denizcilik Genel Müdürlüğü'nce yürütülecek" değerlendirmesini yaptı. Uraloğlu, GTHS'nin ana bileşeni olan trafik gözetleme istasyonlarında (TGİ) gemi trafiğinin gözlenmesi ve yönetilmesi için telsiz iletişiminin yanı sıra radar iz, radyo yön bulucu sistem, meteoroloji, otomatik tanımlama sistemi (AIS/OTS) ve alarm verileriyle ses ve görüntü bilgilerinin kaydedilerek, Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'ne (GTHM) gönderildiğini bildirdi.

PROJE İKİ YILDA TAMAMLANACAK
KKTC'DE 1 GTHM (Gazi Magosa) ile 3 trafik gözetleme istasyonundan (Karpaz, Sadrazamköy ve Zeytinlik Feneri) oluşan KKTC GTHS için HAVELSAN ile sözleşme imzalanacak. Projenin 2 yıl içinde tamamlanması planlanırken, GTHS Merkezi'ne ilişkin ihale sürecinde sona gelindi.
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KKTC’de Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi kuruluyor
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