KOBİ kredilerinde büyüme sınırı kaldırılmalı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, KOBİ kredilerinde büyüme sınırının tamamen kaldırılması gerektiğini belirterek, "Önümüzdeki süreçte ihracatçı KOBİ'lere sağlanan kredi desteklerinin geçmiş dönem performanslarına göre artırılması konusunu gündemimize almalıyız" ifadelerini kullandı. Odanın ağustos ayı meclis toplantısında iş dünyasının gündemini değerlendiren Avdagiç, kredi notundaki artışlardan ve politika faizindeki indirimlerden bahsederek, "Önümüzdeki dönemde KOBİ kredilerinden başlamak üzere selektif bazda kredi büyüme limitlerinin de kaldırılmasını bekliyoruz. Böylece faiz indiriminin, diğer tedbirlerle gerçek hedefine ulaşarak, üretimde büyümeye ve ülke kalkınmasına katkı veren bir sürece dönüşeceğine inanıyoruz" görüşünü paylaştı. Avdagiç, şunları kaydetti: "Önümüzdeki süreçte ihracata düzenli ve artan katkı veren KOBİ'lere sağlanan kredi desteklerinin, geçmiş dönem performanslarına göre artırılması konusunu gündemimize almamız gerektiğine inanıyoruz" açıklamasında bulundu. Küresel ticarette yaşanan bu kaotik dönemi yapısal bir dönüşümün başlangıcı olarak gördüklerini kaydeden Avdagiç, küresel ekonominin yeni dinamiklerini korumacılığın şekillendireceğini bildirdi.