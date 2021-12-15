Kobiler dijital dünyada gelişiyor

Rekabet koşulları her geçen gün zorlaşırken KOBİ'ler de gerek yönetimsel gerekse üretimsel olarak pek çok kaynağa ve yönetim aracına ihtiyaç duyuyor. Büyümek, pazar payını artırmak veya varlıklarını korumak isteyenler içinse artık klasik bir stok-muhasebe programı yeterli olmuyor. Bu kapsamda dijital
tanıtım hizmetlerinin önemi de artıyor.
IŞIK HIZINDA ANLATIN
KOBİ'lerin dijital dünyadaki reklam kampanyaların hedef kitleye ulaşmasının önemini dile getiren iletişimci Yelda
Kırçuval, "Dijital medya yazılı ve görsel basından farklı olan bu mecranın görme ve algılama biçimi oldukça hızlı. Anlattığınız ürünü tabiri caizse ışık hızında anlatmalısınız. Sabırsız bir kitleyle baş etmeniz gerekiyor desek yeridir. Sizi tanımlayacak bir 'spotslogan' cümleyi dijital hıza uygun kısalıkta, akılda kalıcı bulmak ve bu sloganınıza uygun görsel ile müziği de belirleyerek misyonunuzu akılda kalıcı hale getirmelisiniz" dedi.
ANLAŞILIR OLUN
Kırçuval, KOBİ'lere şu tavsiyelerde bulundu: "Misyonunuz ne kadar çabuk benimsenirse ürettiğinizi tüketmek isteyen kitle size bir adım daha yaklaşır. Bilgiye aç, meraklı ama sabırsız bir kitlenin dünyasında anlaşılır ve akılda kalıcı olmanız çok önemli. Ne iş yaptığınızı etkili, farklı ve cazip oluşunu saniyelerle yarışan bir dünyada kabul görünür kılmanın anahtarı beklentiyi merkez noktadan yani duyuları hipnotize etmekten geçer. Bir illüzyon da diyebiliriz. Sanal ama gerçek... Bu çelişkiyi güven hissiyatıyla harmanlamalısınız."
GÜVENI DESTEKLER
KOBİ'lerin misyonunu doğru ve çekici kılmak için sadece ürettiğini pazarlayan bir işletmeci görüntüsünden ziyade toplum için de faydalı olduğunu yansıtması gerektiğine dikkat çeken Kırçuval, "Vizyonunuz işletmenizin gelecek hedefi de dijital dünyada hedef kitlenizin sizinle kuracağı güvenin temelini destekler. Dijitalde oluşturduğumuz dünyanın verilerini sıkı takip etmek, sosyal dokuyu incelemek, yeni teknolojilerin farkına varmak ve sürekli yenilenmek bizleri tam anlamıyla dijitalleştiriyor" diye konuştu.