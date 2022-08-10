KOBİ’lerde dijitali güçlendiren 6 beceri

Son yıllarda dijital alemde hızlı bir değişime şahit olduk. Yeni teknolojiler iş yşamını şekillendirmeye devam ederken, yeni görev ve beceriler ortaya çıkıyor. Değişimin sürekli olduğu bir pazarda, karşılaşılacak yeni zorlukları aşmak işletmelerin bu duruma hızla adapte olması gerekiyor. Bunu yolu da yenilikçi, sorunlara hızla çözüm getiren çalşanlara sahip olmaktan geçiyor. Uluslararası işe alım ve danışmanlık şirketi Michael Page, işletmelerin ekip oluştururken göz önüne alması gereken en önemli becerileri listeledi. Michael Page Teknoloji Divizyon Lideri Deniz Çakırgil Sezen, "Dijital sektörü şekillendirecek 6 beceriye sahip çalışanları mutlaka ekibinizde bulundurun" tavsiyesinde bulundu. Sezen, KOBİ'lerden prestijli büyük şirketlere kadar farklı ölçekli kuruluşlarla yakın şekilde çalışmalar yürüten uzman dijital danışmanlarından oluşan Michael Page ekibi olarak tespit ettikleri becerilerle ilgili şu bilgileri verdi:Bu alanda yaratıcılık ve analitik beceriler temel önemdedir. PPC uzmanlarının, çok büyük veri setlerini hızlı bir şekilde analiz edebilmeleri ve aynı zamanda Google AdWords gibi platformlar için kısa ve ilgi çekici kopyalar oluşturabilmeleri gerekiyor. Doğru PPC uzmanları, internet sitenize kullanıcı akışı sağlayarak, yatırım getirisini artırır.Arama motoru optimizasyonu, vazgeçilmez bir beceri konumunda. Sanal ortamda başlayan ve sonlanan tüketici hareketlerinin her zamankinden daha yüksek bir seviyeye ulaşmasıyla, ilgili ticari anahtar kelimeler ile aramalarda Google gibi arama motorlarında üst sıralarda yer almak için girişilen rekabet, son dönmde hiç olmadığı kadar zorlu bir hal aldı. Ekibinizde mutlaka, teknik SEO içeriği ve bağlantı inşası konularında kanıtlanmış beceriye sahip uzman SEO görevlileri bulundurun.Sosyal medya uzmanlarının becerileri, etkili müşteri hizmetleri yürütebilmekten, influencer kampanyaları başlatmaya ve ücretli ve organik gönderiler üzerinden nasıl kanıtlanabilir bir yatırım getirisi elde edilebileceğini bilmeye kadar uzanan geniş bir beceri setine sahiptir. Sanal alanda sesini duyurma konusundaki rekabet giderek artarken, sosyal medya kanallarından maksimum verimi alması için ekibinizde mutlaka bir sosyal medya uzmanı bulundurun.Dijital pazarlamada içerik baş tacı, video ve multimedya içerikler ise bu tacın üzerindeki mücevherlerdir. Şirketin bünyesine bir videograf katmak, mesajınızı video içeriği şeklinde sunmanın etkin bir yoludur. Kamera kullanımı, kurgu ve animasyon becerilerine (ideal olarak üçüne de) sahip yaratıcı çalışanlar günümüzde büyük değer görmeye başladı. YouTube ile büyüyen neslin eğitimini tamamlayarak iş yerlerine adım attığı bu dönemde, pazardaki en yetenekli ve parlak adayları ekibinize dahil etmeye gayret edin.Her boyuttan şirketin erişimine açık veri noktaları, son yıllarda patlama yaptı. Bu yüzden, karar alma süreçlerinde kullanılacak en değerli veri parçalarını seçebilen çalışanlar hiç olmadığı kadar önemli hale geldi. Matematik, bilgisayar bilimleri ve hatta astrofizik geçmişine sahip çalışanlar, ekibinizdeki veri bilimi uzmanı pozisyonunu doldurmak için uygun adaylar olabilir. Bu noktada anahtar unsur, büyük sayıları gerçekten anlamlandırabilmek olduğundan, ekibinizde bunu yapabilecek, doğru becerilere sahip çalışanlar bulundurmalısınız.Dijital reklamcılığın bu algoritmik biçiminin giderek daha fazla benimsenmesi ve konuya ilişkin bilginin artması ile şirketler, geleneksel olarak şirket bünyesi dışındaki ajanslar tarafından gerçekleştirilen bu oldukça yeni faaliyetlerden yatırım getirisi elde etmek ve bu getirileri artırmak adına alandaki uzmanları bünyelerine katıyor. Programatik medya çalışmalarınız üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmak ve bu çalışmaları daha maliyet etkin kılmak için bir gözünüz pazarlamacılığın bu alanındaki çalışanlar üzerinde olsun.