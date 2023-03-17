Kömür fiyatları arttı, çam fıstığı kabukları kıymete bindi

Kışın ikametlerde ısınma ihtiyacını, yılın 12 ayı ise fırın yakarak üretim yapan iş yerleri ise enerji ihtiyaçlarını karşılamak için fiyatları yükselen kömürden vazgeçip çam fıstığı kabuğu yakmaya başladı. Kalori bakımından da oldukça değerli olan çam fıstığı kabuklarının kıymetlenmesi, hem köylünün ürünün değerini hem de işletmelerin gelir kalemini arttırdı. Aydın'daki künar işletmelerin önlerinde dağ gibi yığılan fıstık çamı kabukları dikkat çekerken bu yakıtın aynı zamda hem çevre dostu hem de pahalılaşan kömüre göre daha ekonomik olduğu belirtildi.



Her yıl ithal kömür dolayısıyla milyarlarca dolar paranın yurt dışına çıktığını dile getiren vatandaşlar, artık yerli yakıt olan çam fıstığı kabuğunu yakmayı tercih ettiklerini belirttiler.



Aydın'ın Koçarlı ilçesi ülke genelinde çam fıstığı yetiştirmede birinci sırada yer alıyor. Koçarlı'da her yıl ortalama olarak 750 - 850 ton arası çam fıstığı üretilirken bunun yaklaşık 40 katı kabuk ve diğer atıklardan oluşan yakıt malzemesi çıkıyor. Fıstıklar fabrikalarda işlendikten sonra 10'dan fazla ülkeye ihraç ediliyor.