Konkordato istismarcıları mercek altında

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı, borçlarını ödemekte zorlanan şirketlerin başvurduğu konkordato düzenlemesini istismar eden firmalara karşı ortak bir çalışma grubu kurdu. Çalışma grubu, bu tarz firmaların tespitini yapacağı gibi genel anlamda istismar edilen hususların engellenmesi ve ticari alacakların koruma altına alınması konularını da değerlendirecek. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan Cebri İcra Kanunu taslağı 31 Ocak 2026 tarihine kadar görüş ve önerilere açık olacağı gibi taslak kapsamında konkordato müessesini istismar edenlere karşı alınacak mücadele yöntemlerine de yer verildi. Mevcutta konkordato talebi reddedilen borçlunun, red kararından sonra, şartlarda hiçbir değişiklik olmadığı hâlde, ödeme teklifinde değişiklik yaparak ve çok kere merkez değiştirerek farklı Ticaret Mahkemelerine tekrar adi konkordato teklifinde bulunduğu veya anlaştığı bir alacaklısını aracı kılarak konkordato işlemlerinin başlatılmasını sağladığı tespit edildi. Yeni düzenlemede borçlunun mali yapısında esaslı değişiklik olmadıkça aynı tür konkordatoya yeniden başvuramaması sağlanacak. Böylece, konkordato talebi bir mahkeme tarafından reddedilen borçlunun memen yer değişikliği yaparak başka bir mahkemeye başvuru yapması engellenmiş olacak.

GİDER AVANSI DETAYI

Düzenleme kapsamında ayrıca başvuru sırasında "Konkordato gider avansı tarifesi" uyarınca belirli bir tutarın peşin olarak yatırılması sağlanacak. Bunun ile başvuruların ciddiyetinin artırılması hedeflenirken, sırf prosedürü başlatıp sonra başvuruyu çekme riski de ortadan kaldırılmış olacak. Taslaktaki ğındaki konkordato düzenlemelerine ilişkin işçi ve işveren örgütlerinden de bakanlığa öneriler iletilmeye başlandı.