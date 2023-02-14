Konteyner kentler için Türkiye tek yürek oldu: SABAH’ın çağrısına iş dünyasından yanıt…

SABAH'ın çağrısı iş dünyasını tetikledi. Kalyon, Baykar, Limak, Rönesans'tan sonra diğer şirketler de konteyner seferberliği için düğmeye bastı. Turizm sektöründeki dev operatörlerden olan Anex Tour öncülüğünde Antalya EXPO alanına ilk etapta 5 bin adetlik konteyner kent kurulacak. 25 bin depremzede buraya yerleştirilecek. Turizm, Çevre ve Şehircilik, Tarım ile Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda hayata geçirilmesi planlanan projeyle depremzedelere iş kapısı da açılacak. Antalya'ya gelen depremzedelere turizm sektöründe iş imkânı sunulacak. Anex Group Yönetim Kurulu Başkanı Neşet Koçkar, "Projeyi hazırladık. İlgili bakanlıklarımıza sunduk. Hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz" dedi. Projeye Umutkent adını verdiklerini anlatan Koçkar, "Hedefimiz burada insanlara yeni bir hayat sunmak. Gelenlere turizm sektöründe de iş imkânı oluşturmak istiyoruz. Kendi grubumuz başta olmak üzere depremzedelere iş imkanı sağlayacağız" diye konuştu.IC Holding ve IC Vakfı, 1.500 kişinin konaklayacağı ve günlük 5.000 kişiye yemek sunulacak yaşam alanını İskenderun'da hizmete açıyor. Mersin Büyükeceli'de ise kuruluma hazır olan prefabrik kamp ile 6.000 vatandaşın barınma ve gıda ihtiyacı karşılanacak. Toplam 7.500 vatandaşın barınma ve gıda ihtiyaçlarına cevap verecek bu yaşam alanlarında, mutfak, çamaşırhane, banyo, lokal, çocuk parkı bulunacak. Her konteynerde 4 ila 8 kişinin barınma ihtiyacı karşılanıyor. Konteynerlerde mutfak, tuvalet, duş alanları da bulunuyor. IC Holding otellerini de 647 afetzede vatandaşa açtı.İstanbul Sanayi Odası (İSO) da deprem bölgesinde "Yaşam Kenti" kuracağını açıkladı. Konteynerlerde, bölgedeki barınma ihtiyacına dayanıklı bir şekilde katkıda bulunacak şekilde iki oda, mutfak ve tuvalet-banyo olacak. İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, "İlgili makamlarla görüşmelerimiz en kısa sürede sonuçlandırılmak üzere devam ediyor" dedi. Ankara Ticaret Odası (ATO) ise İskenderun'da prefabrik yaşam köyü kuracağını açıkladı. ATO Başkanı Gürsel Baran, "İçinde mutfak, tuvalet ve duşlar bulunan prefabrik alanlarda çocuklarımız için de korunaklı oyun alanları oluşturuyoruz. İlk etapta 100 prefabriğin kurulumunu tamamlayacağız. Cumartesiden itibaren vatandaşlarımız bu yapılarda barınmaya başlayabilecek" ifadelerini kullandı.MÜSİAD, Kahramanmaraş'ın Elbistan bölgesinde depremden etkilenen vatandaşlar için İçişleri Bakanlığı izni ve AFAD koordinasyonunda 1.000 tane konteyner evi bulunan tefrişatlı Konteyner Kent kurulacağını bildirdi. Konteyner Kent'te bulunan evler 21 metrekare olacak şekilde, mutfak, banyo ve tuvaleti de olacak şekilde tasarlandı. Evlerin içinde beyaz eşya, koltuk ve masa, mutfak eşyaları ve ısınma sistemi de bulunacak. Ayrıca, konteyner kent bölgesinde altyapı ve çevre düzenlemesi, sağlık ocağı, kreş, mescid, idari ve hizmet binaları da olacak.İŞ dünyası prefabrik ev ve konteyner konusunda adımlar atarken hükümet de vergi indirimine gitti. Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, prefabrik yapı ve konteynerlerin, depremden etkilenen 10 ilde afetzedeler ile ilgili kurum ve kuruluşlara tesliminde KDV oranı yıl sonuna kadar yüzde 18'den 1'e düşürüldü. Ticaret Bakanlığı da geçici barınma ihtiyacının acilen giderilmesi için konteyner ev ve prefabrik yapı ihracatının 3 ay yasaklandığını duyurdu.Ortadoğu'nun en büyük konteyner üreticilerinden biri olan IC Holding şirketlerinden IC TREYSAN, bölgedeki barınma ihtiyacına tam destek verebilmek için günlük 40 olan üretim ve sevk kapasitesini 80'e çıkarıyor. Konya'da tarımsal makina imal eden bir firma da ticari üretimini durdurarak, depremzedelerin barınabilmesi için konteyner ev yapımına başladı. Firmanın sahibi Bekir Türkmen, üzerinde "Yüce Türk milletine armağan olsun" yazılı 50 konteyner ev üretilen firmada, 300'ü aşkın personelle deprem bölgesinde evsiz kalan vatandaşların barınma sorununa destek olmak için gece gündüz çalışıldığını söyledi.