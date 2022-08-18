Konut piyasasına can suyu! Bakan Kurum müjdeyi vermişti: Uzman isim canlı yayında detayları açıkladı

Konut piyasında hamleler peş peşe geliyor. Önce 81 ilde 150 bin konut projesinin duyurulmasının ardından piyasaya can suyu verecek heni bir hamle daha geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada konut ve kira fiyatlarını düşürmek için atılacak yeni adımı duyurdu. Kurum, 50 bin ofisin, konuta dönüştürüleceğini bildirdi. Türkiye genelinde 40 bin ofis, İstanbul genelinde ise 10 bin ofis konut halini alacak.
OFİSLER NASIL KONUTA ÇEVRİLECEK?
Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz ofislerin konuta nasıl çevrileceğini A Haber'de açıkladı. Mevcut sosyal konut projesinin birkaç yıla yayılabileceğini belirten Kiraz, "ofislerin dönüşümü ise hemen yapılabilecek. Son birkaç yıldır pandemi nedeniyle ofislerin önemi azalmıştı. Bir çok sektör evden çalışmayı teşvik etti. Paylaşımlı ofislerin de artması nedeniyle ofis yatırımları azaldı. Bu nedenle başta İstanbul olmak üzere Türkiye genelinde onlarca boş konut mevcut." dedi.
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Kiraz konuşmasını şöyle sürdürdü: Ofislerin konuta çevrilmesi konusunda Resmi Gazete'de bir açıklama var. Buna göre ofislerin yüzde 80'i konuta dönüştürülecek. Örenek vermek gerekirse, siz 1000 tane ofis ürettiniz, 800'ünü konuta çevirerek bunu satabileceksiniz. Detayları uygulama tebliğinde göreceğiz. Tamamlanan, yapımı devam eden ofisler konuta çevrilebilecek.
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PROJEYLE BİRLİKTE YENİ DÜZENLEME DE GELMELİ
Projenin ardından bir de düzenleme gelmesi gerektiğini belirten Ali Güvenç Kiraz, "Gelecek olan düzenlemede şunlar da olmalı. Ofislerin KDV ödemeleri farklı, tapu harçları farklı, elektrik su doğalgaz ödemeleri farklı. Bunlar üzerinde bir düzenleme gelmesi lazım ve gelecektir." dedi.
SÜRE 1 TEMMUZ 2023'TE BİTECEK
Kiraz sözlerini şöyle sürdürdü: Burada önemli olan, bu açıklanan projenin 1 Temmuz 2023'e kadar geçerli olması. Yani ofis üreticilerine bir imkan veriliyor, bu imkan 1 Temmuz 2023'e kadar geçerli. O yüzden ofis üreticilerinin hızlı davranması ve bir an önce ofislerini konuta çevirmesi lazım.
50 BİNİN ÜZERİNE ÇIKAR
150 bin civarında sosyal konut yapımı olacak. Bakan Kurum 50 bin ofis dedi ancak bence konuta çevrilecek ofis sayısı 50 binin üzerine çıkacak. Toplam konut miktarının da 200-250 binlerde olacağını düşünüyorum. Bu bahsettiğimiz süreçle birliklte enflasyonda da bir gerileme göreceğiz. Ocak 2023'te bunu göreceğimizi düşünüyorum.
BAKAN KURUM DUYURDU: 50 BİN OFİS KONUTA DÖNÜŞTÜRÜLECEK
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Konut-kira fiyatlarını düşürmek için her adımı atıyoruz! İstanbul'da yaklaşık 1.5 milyon, ülke genelinde 4 milyon m² arz fazlası nedeniyle kiralanamayan ya da satılamayan OFİS, KONUTA DÖNÜŞTÜRÜLECEK! Bu, 50 BİN YENİ KONUT demek! Yönetmeliğimiz yayımlandı. Hayırlı olsun.
İSTANBUL'DA 10 BİN OFİS DÖNÜŞTÜRÜLECEK
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren "Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile "ticaret + konut" parsellerinde yer alan, iskan almış veya henüz inşa aşamasında olan ofis kullanımlı bağımsız bölümler, parseldeki toplam konut kullanımı yüzde 80'i geçmeyecek şekilde 1 Temmuz 2023'e kadar konuta dönüştürülebilecek.
Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, söz konusu madde ile sadece İstanbul'da bu durumdaki toplam 1,5 milyon metrekare, ülke genelinde toplam 4 milyon metrekarelik ofis alanının talep edilmesi halinde konuta dönüştürülmesinin önü açılıyor. Bu kapsamdaki ofislerin dönüştürülmesi halinde İstanbul'da 10 bin, Türkiye genelinde ise 40 bin yeni konut arzı oluşabilecek.
CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK SOSYAL KONUT PROJESİNİ BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAYACAK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini Eylül ayı içerisinde açıklayacak. Bakan Kurum, birçok firmanın da yeni konut yapımlarında yer alacağını ifade etti. Kurum, çalışmaların Eylül-Ekim gibi başlamasını beklediğini söylemişti. Şimdi gözler 150 bini aşkın yapılacak sosyal konutta... Bu sosyal konutların kira ve konut fiyatlarını büyük ölçüde düşürmesi bekleniyor. Uzmanlar, sosyal konut projesinin arz-talep dengesini sağlayacağını belirtiyor.