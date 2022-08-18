Konut piyasasına can suyu! Bakan Kurum müjdeyi vermişti: Uzman isim canlı yayında detayları açıkladı

SÜRE 1 TEMMUZ 2023'TE BİTECEK

Kiraz sözlerini şöyle sürdürdü: Burada önemli olan, bu açıklanan projenin 1 Temmuz 2023'e kadar geçerli olması. Yani ofis üreticilerine bir imkan veriliyor, bu imkan 1 Temmuz 2023'e kadar geçerli. O yüzden ofis üreticilerinin hızlı davranması ve bir an önce ofislerini konuta çevirmesi lazım.

50 BİNİN ÜZERİNE ÇIKAR

150 bin civarında sosyal konut yapımı olacak. Bakan Kurum 50 bin ofis dedi ancak bence konuta çevrilecek ofis sayısı 50 binin üzerine çıkacak. Toplam konut miktarının da 200-250 binlerde olacağını düşünüyorum. Bu bahsettiğimiz süreçle birliklte enflasyonda da bir gerileme göreceğiz. Ocak 2023'te bunu göreceğimizi düşünüyorum.