Konut politikası platformu kurulmalı

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Başkanı Neşecan Çekici, 'Yüzyılın Konut Projesi'nin sektör açısından oldukça kıymetli olduğunu söyledi. Bir yanda dönüşüm bir yanda da finansman sorunu düşünüldüğünde 10 yıllık bir konut politikası oluşturulması gerektiğinin altını çizen Çekici, "TOKİ'nin yanı sıra özel sektörün de nasıl işin içine girebileceğini düşünüyoruz. Arsa, finansman, tasarım, konut tipleri net olarak planlanmalı. Bu amaçla kamu, özel sektör ve STK'ların katılacağı bir 'Türkiye Konut Politikası Platformu' oluşturulması gerekiyor" diye konuştu.Bu modelin temel amacının, kira fiyatlarını yarıya indirmek olduğunun altını çizen Çekici, "Kamunun kiraya veren konumunda olduğu bu modelde, arsa maliyetlerini düşürerek konut üretim maliyetlerini dengelemeye çalışıyoruz. Şu anda Türkiye'de arsa maliyetleri, toplam maliyetin ortalama yüzde 50'sine denk geliyor. Devletin elindeki arsalar, gayrimenkul geliştiricilerine belli bir proje dönemi için ödünç verilirse ve kamu–özel işbirliği yöntemiyle üretim yapılsa on binlerce konut inşa edilebilir. Bu model çerçevesinde yap-işlet-devret modeliyle bireysel değil kamusal kiraya veren yapısını oluşturuyoruz ve kiracıyla kiraya veren arasındaki problemleri ortadan kaldırıyoruz. Arsa maliyeti sebebiyle oluşan fark kiraları da yarı yarıya düşürüyor" diye konuştu.Sabah gazetesinin 40 yıl boyunca Türkiye'nin gelişimine, toplumun nabzını tutmaya ve sektörlerin sesi olmaya önemli katkılar sunduğunu belirten Neşecan Çekici, "Bizler de bu süreçte, gazetecilikteki titiz yaklaşımınız ve sektörel haberciliğe verdiğiniz önem sayesinde güçlü bir iletişim hattı kurduk. Nice yıllar boyunca aynı kararlılıkla, aynı enerjiyle Türkiye'ye değer katan bir yayıncılık çizgisini sürdürmenizi diliyorum; 40. yılınız kutlu olsun" diye konuştu.