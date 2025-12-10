Konutta sosyal seferberlik iş hayatında yeni model

AK Parti, adaletten ekonomiye, çevreden sağlığa varıncaya kadar pek çok konuda yeni reformları uygulamaya almak için hazırlıklarını tamamladı. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, 2026'nın 'reform yılı' olarak geçirileceğini duyurdu. Ala, "2026 yılını ülkemiz için reform yılı olarak geçirmekte kararlıyız. Eş zamanlı, çok alanlı Türkiye Yüzyılı reform programını hazırladık, milletimizle buluşturacağız. Bu reformlar ekonomik dönüşümden yeşil ve dijital dönüşüme, sosyal politikalardan yargı ve temel haklara, sanayiden teknolojiye, tarımdan enerjiye, her alanda büyük bir dönüşümü sağlayacak" dedi. Hayata geçirilecek değişiklikleri TBMM Genel Kurulu'nda sıralayan Ala, "Sermaye piyasalarının derinleştirilmesinden sanayi ve teknoloji stratejisine, kuantum teknolojilerinden gıda arz ve lojistiğine, yeni yatırım teşvik sisteminden tarımda planlı üretime, kamu yönetimi mali kural seti oluşturulmasından kamu harcamalarında verimlilik ve disipline, KİT yönetişim reformundan vergide adalet ve etkinliğe kadar çok geniş bir yelpazede reformları hayata geçiriyoruz" dedi.

YENİ ÇALIŞMA MODELİ

Yeşil ve dijital dönüşüm alanlarında Türkiye'nin küresel konumunu pekiştirecek pek çok reformu hayata geçireceklerine dikkat çeken Ala, "Sosyal politikalar alanında, sosyal konut seferberliğinden yeni çalışma modellerinin geliştirilmesine, tamamlayıcı sigorta modellerinden sosyal güvenlik sisteminde sürdürülebilirliğe, çocuklarımızın dijital mecralarda korunmasından sağlık endüstrilerinin geliştirilmesine kadar çok geniş kapsamlı adımlar atacağız" diye konuştu.