Körfez turisti Boğaz’ı doldurdu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı Birleşik Arap Emirlikleri
(BAE) ziyareti turizmde de pozitif etkisini göstermeye başladı. İki ülke arasında yaşanan gerginlik nedeniyle 2018'den sonra düşüşün yaşandığı pazarda yapılan diplomasi atağıyla yeniden hareketlilik başladı. 2021'de yukarı yönlü çıkışın görüldüğü ve 2017 rakamlarının aşıldığı pazardan bu yıl yeni rekorlar bekleniyor. Abu Dabi
, Dubai
, Acman
, Füceyre, Resü'l-Hayme, Şârika ve Ummül-Kayveyn olmak üzere 7 emirliği kapsayan BAE, küçük bir pazar olmasına rağmen yüksek harcama profiliyle turizmde özellikle gelire büyük katkı sunuyor.
ODA GELİRİNİ ARTIRIYOR
BAE'nin küçük bir pazar olduğunu, o nedenle geceleme ve kişi sayısına katkı sunmadığını belirten turizmciler, "Ancak lüksü sevmeleri, aileleriyle seyahat etmelerinden dolayı suit ya da kral dairelerinde konaklamaları ve yüksek harcama profilleri ile turizm gelirlerine ciddi katkı sunuyorlar" diyor. BAE ile yaşanan pozitif ivmenin Körfez pazarında da hissedileceğini anlatan İstanbullu turizmciler, "Suudi Arabistan
bu bölgede en büyük pazarımız. Oradan gelen rezervasyon talepleri henüz hızlanmadı ancak ülkemize karşı negatif hava dağılıyor. Bunda BAE etkisi yüksek. Suudi Arabistan'dan da hareketlilik başlarsa kişi sayısında 2019 rakamlarını yakalarız" diye konuşuyor.
2017 RAKAMLARINI AŞARIZ
Çırağan Palace Kempinski
İstanbul Genel Müdürü Ralph Radtke
, diplomasinin her zaman turizmde pozitif ivme sağladığını belirterek, "Biz de bunun etkilerini görüyoruz. Başkan Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyaretinin ardından bu pazardan ülkemize seyahat eden misafir oranımız olumlu bir ivme ile artarak devam ediyor" dedi. Bu pazardan gelen turistlerin boğaz hattına büyük ilgi gösterdiğini anlatan Radtke, "Özellikle Çırağan Palace Kempinski'nin konumu, geniş bahçeleri ve tarihi de otelimize olan ilgiyi artırıyor. Bu pazarda artan talepte bizi de memnun eden sonuçlar alıyoruz. Son iki yılla karşılaştırdığımızda yüzde 100'den fazla talep var. Kovid öncesi rakamları yakaladık. Talep böyle devam ederse 2017 rakamlarını da aşarız" ifadelerini kullandı.
HARCAMA PROFİLİ YÜKSEK
RAFFLES İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Burak Unan
, BAE'ye yapılan ziyaretin ardından rezervasyonların hareketlendiğini söyledi. Unan, "Özellikle ileriye dönük taleplerde artış var. Bu turist profilini mayıstan itibaren şehirde daha çok göreceğiz" dedi. BAE'nin küçük bir pazar olduğunu anlatan Unan, "O nedenle geceleme ve harcamaya katkıları yok. Ancak aileleriyle tatil yaptıkları için lüks ya da suit odalara talepleri var. Buralarda da fiyatlar yüksek olduğu için oda gelirlerini otomatik artırıyorlar. Ortalama 4 ila 7 gece arasında konaklıyorlar. Geldiklerine iyi yerlerde yemek yemeyi ve alışveriş yapmayı seviyorlar" diye konuştu.