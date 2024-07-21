Körfeze yeni yatırım

Türk sanayisinin kalbindeki Körfez Bölgesi'nde iki liman birleşti. DP World Yarımca Limanı ile Evyapport tek çatı altında toplandı. İki limanın birleşmesi ile kapasite de 2 milyon TEU'yu aşacak. DP World Evyap adını alan bu yeni yapıda DP World, Evyapport'ta yüzde 58 hisseye sahip olurken, Evyap Grubu DP World Yarımca'da yüzde 42 hissenin sahibi oldu. İki terminal, toplam 2 bin 88 metre yanaşma alanına sahip olacak. DP World Yönetim Kurulu Başkanı Sultan Ahmet Bin Sulayem, "Evyapport ile stratejik ortaklığımız, en önemli pazarlarımızdan biri olan Türkiye'de bu vizyonun bir parçası. Müşterilerimize uçtan uca çözümler sunmaktan, bu birliğin hız ve verimlilik açısından getirdiği birçok faydayı paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi. DP World Türkiye CEO'su Kris Adams, "Bu ortaklık Türkiye ve bölge için önemli ekonomik faydalar sağlayacak. İki yapının mevcut güçlü altyapılarının DP World Evyap altında birleştirmesi ile daha güçlü ve yeni bir hizmet sunacağız" diye konuştu. Evyap Holding İcra Kurulu Başkanı Mehmed Evyap ise, "Ortaklık ile DP World'ün küresel uzmanlığını ve Evyapport'un yerel gücünü birleştiriyor olmaktan mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.