Köylere de doğalgaz taşındı

Malıyetive çevreye dost bir yakıt olması bakımından en çok aranan enerji kaynaklarının başında gelen doğalgaz, sadece Erzurum merkezde değil ilçeler hatta köylerde de kullanılır hale geldi. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in girişimleriyle kent merkeziyle birlikte toplam 20 ilçesi bulunan kentte bütün doğalgaz altyapısı tamamlandı. İlçe yatırımlarını tamamlayan belediye artık büyük köylere dahi doğalgaz taşımaya başladı.Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Bugüne kadar toplamda 300 milyon metreküp gaz hacmine sahip, yaklaşık bin 985 km doğal gaz hattı yapıldı. 180 bini aşkın doğalgaz abonesine ulaşıldı" dedi. Bu kapsamda yürütülen çalışmalarla ilgili de bilgi veren Başkan Sekmen, şunları anlattı: "Karaçoban ve Karayazı ilçelerinde 2 adet RMS A yapımı tamamlandı. Karaçoban, Karayazı ve Hınıs ilçelerine CNG ile taşıma gaz yerine boru gazıyla doğalgaz arzı sağlanıyor. CNG ile doğalgaz arzı sağlanan İspir için yüksek basınç doğalgaz boru hattı 2021'de tamamladı. Zorlu bir arazide yürütülen çalışmalar Erzurum-İspir arasında yaklaşık 72 km doğalgaz boru hattı imalatı yapıldı."Bütün ilçelerdeki doğalgaz alt yapısının tamamlandığını, artık büyük köylere dahi doğalgaz taşımaya başladıklarını anlatan Sekmen, "Köylerimiz için bir doğalgaz istasyonu kurduk. Bu istasyondan depolama tanklarıyla büyük köylerimize gaz taşıyoruz. Erzurum merkeze yakın büyük köyler de artık doğalgaz kullanıyor" ifadelerini kullandı. Başkan Mehmet Sekmen, "Enerji, günümüz modern üretim yapısı içerisinde en fazla gereksinim duyulan üretim faktörlerinden biri olarak ülke ekonomileri içerisinde önemli bir yere sahip" şeklinde konuştu.Enerjiyatırımlarına büyük önem verdiklerini aktaran Sekmen, şehrin muhtelif noktalarına kurdukları enerji santralleri sayesinde bugün 10 binlerce kilovatsaat elektrik ürettiklerinin bilgisi verdi. Sekmen, "16 megavatlık güneş enerji santrallerimiz ülkemizin en büyük kamu yatırımı olarak değerlendiriliyor. Projemizin ilk 8 megavatlık kısmı bile şehrimizin enerji politikasına önemli katkı sunacak. Yakutiye Yerlisu Mahallesi'nde 3, Aziziye Ilıca Mahallesi'nde 3 ve Aziziye Ocak Mahallesi'nde 2 olmak üzere toplam 8 megavatlık kurulu güce sahip GES santralimizle kendi enerjimizi kendimiz üretiyoruz. Ayrıca evsel atıklarımızdan da elektrik enerjisi elde ediyoruz. Metan gazını elektrik enerjisine dönüştürüyoruz" diye konuştu.