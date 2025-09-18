Kredi kartı ve KMH faizleri düşürüldü

Son iki Para Politikası Kurulu toplantısında faizi 550 baz puan indirerek yüzde 40.5'e çeken Merkez Bankası, kredi kartı işlemlerine uygulanacak azami faiz oranlarını belirleyen tebliğde değişikliğe gitti. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile kredi kartı nakit çekim ve kredili mevduat hesabı (KMH) faizleri 25 baz puan düşürüldü. 1 Ekim tarihinden itibaren kredi kartı nakit çekim ve KMH faizleri yüzde 4.75'ten 4.50'ye, gecikme faizleri de 5.05'ten 4.80'e düşecek. 1 Ekim'e kadar, tebliğin yayımı tarihinden önce yürürlükte olan oranlar geçerli olmaya devam edecek.

KREDİLERE DÜZENLEME

Merkez Bankası tebliğine göre, bankaların ticari kredi kullandırma koşulları da değişti. Ticari kredi limitleriyle ilgili güncelleme ve sadeleştirmeler yapıldı. Kredi tahsis ücreti tahsis edilen kredi limitinin yüzde 0.20'sini geçemeyecek. Önceki oran yüzde 0.25 olarak uygulanıyordu. Limitin artırıldığı durumlarda ilave limitin üzerinden yeni bir kredi tahsis ücreti alınabilecek. Limit tahsis veya yenileme talebi ticari müşteriden gelmediği müddetçe kredi tahsis ücreti alınamayacak. Limit yenilemelerine özel düşük oran (yüzde 0.125) kaldırıldı. Rotatif kredilere ayrı düşük kullandırım ücreti (yüzde 1) kaldırıldı, genel üst sınır olan yüzde 1.10 geçerli olacak.

POS KOMİSYONU DEĞİŞTİ

POS komisyon oranları uygulamasında yapılan değişiklik kapsamında kartlarla yapılan mal ve hizmet alımlarında üye iş yerlerine uygulanan yüzde 3.56 POS komisyon oranı, kredi kartı ve banka kartı için ayrıştırıldı. Buna göre, kredi kartı işlemlerinde uygulanan oran değişmezken, banka kartları ile yapılan işlemlerde uygulanan azami POS komisyon oranı yüzde 1.04'e (önceki yüzde 1.9) düşürüldü. POS komisyonu ödemek yerine üye iş yerinin blokeli çalışmayı tercih etmesi durumunda uygulanan 40 günlük azami bloke gün sayısı ise banka kartları için azami 15 gün olarak belirlendi. Banka kartları için belirlenen oranlar, ön ödemeli kartlar ve hesaptan hesaba iş yeri ödemeleri için de geçerli olacak ve 1 Kasım'dan itibaren yürürlüğe girecek.





TROY'UN PAZAR PAYI % 20'YE ÇIKTI

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Ozan Deniz, günlük ortalama 40 milyonun üzerinde kartlı işlemin BKM'nin kurduğu sistemler üzerine gerçekleştiğini söyledi. Deniz, BKM'nin aynı zamanda Türkiye'nin ilk dijital cüzdanı BKM Express'in ve ulusal kart şeması TROY'un da sahibi olduğu bilgisini vererek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2020'de BKM'ye hakim ortak olmasıyla kurumun görev alanının genişletildiğini söyledi. Deniz, TROY'un 2016 senesinde BKM tarafından hayata geçirildiğini hatırlatarak, çoğu ülkenin kendi ödeme sistemini geliştirme noktasında çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

67 MİLYON TROY KART

Deniz sözlerini şöyle sürdürdü: "Hemen hemen bütün ülkelerde artık ulusal kart şemalarının varlığından söz etmek mümkün. Bizim de tıpkı diğer kart şemalarında olduğu gibi aslında temel motivasyonumuz teknolojik özgürlüğe sahip olabilmek, hiçbir dış bağımlılığa maruz kalmadan istediğimiz teknolojiyi geliştirebilmek ve aynı zamanda ülke ekonomimize de katkıda bulunmak. Çünkü TROY'un olmadığı durumda gerçekleşen kartlı işlemler nedeniyle ülkemizden çıkan komisyonlar TROY'la birlikte ülkemizin içinde kalmaktadır. Ağustos itibarıyla TROY logolu kart 67 milyon karta ulaştık ve yüzde 20 pazar payını elde ettik."

HEDEF İHRAÇ ETMEK

Deniz, bu durumda her 100 liralık alışverişin 20 lirasının TROY'la gerçekleştirildiği anlamına geldiğini anlatarak, "TROY'da kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerimizi belirledik. Kısa vadede her kart kullanıcısının cebinde bir TROY kart olmasını ve gerçekleştirilen her 4 işlemden en az birinin TROY ile gerçekleşmesini hedefliyoruz. Orta vadede ise hedefimiz sektör lideri olmak" dedi. Ülke içerisinde ışıkların yandığını, TROY'un yüzde 100 geçerli olduğunu ve işlemlerin Türkiye'nin her yanında gerçekleştirilebildiğini anlatan Deniz, "Uzun vadede hedefimiz bu ışıkları sınır ötesine taşımak. Başta yakın coğrafya, Türki cumhuriyetler olmak üzere, sınır ötesinde TROY'un ihracı ve kabulü noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hatta ilk temaslarımıza da başladık. Bu bizim uzun vadeli hedefimiz olacak" diye konuştu. Ozan Deniz, Türkiye'deki toplam kredi kartı sayısının 137 milyona, banka kartlarının 215 milyona, ön ödemeli kartların ise 105 milyona ulaştığını belirterek, temmuzda günlük 70 milyar liralık, aylık ise 2.16 trilyon liralık kartlı işlem gerçekleştirildiğini söyledi. Geçen yıl kartlı işlemler hacminin 15 trilyon lira olarak gerçekleştiğini anımsatan Deniz, bunun 500 milyar dolarlık bir harcama anlamına geldiğini, kartlı ödemelerin gayrisafi milli hasılanın üçte biri büyüklüğe ulaştığını söyledi.