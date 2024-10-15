Kredi kartına 750 TL’lik SSDF katkı payı düzenlemesi ertelendi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, dün, Savunma Sanayi Destekleme Fonu'na (SSDF) gelir sağlama düzenlemelerini de içeren torba teklifini görüşmek üzere AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Teklifin ilk imza sahibi AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy, düzenlemelere ilişkin bilgi verdi. Türkiye'nin jeopolitik konumu ve bölgede yaşanan savaşlar ekseninde savunma sanayinin gelişimi ve güçlenmesinin bir ihtiyaçtan öte zaruret haline geldiğini söyleyen Altınsoy, kendi kendine yeten yerli ve milli savunma sanayinin en önemli hedef olduğuna dikkat çekti.Altınsoy, merkezi yönetim bütçesi kapsamında yer alan savunma ve güvenlik birimlerine tahsis edilen ödeneklerin yanı sıra SSDF'nin geliştirilmesi amacıyla 2024 yılı bütçesinden toplam 1 trilyon 133.5 milyar lira kaynak ayrıldığını söyledi. Altınsoy, savunma sanayi fonu gelirleriyle halen devam eden Milli Muharip Uçak (KAAN), ALTAY, milli askeri gemi ve denizaltı projeleri ve motor projeleri ve planlanan çok sayıda yeni projenin hayata geçirilmekte olduğunu belirtti.Teklife ilişkin muhalefet ve iktidar milletvekillerinin görüşlerini açıklamasının ardından Komisyon Başkanı Muş, "Görüşmeler tamamlanmıştır" diyerek toplantıyı noktaladı. Bu sırada toplantının yapıldığı koridora gelen AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, teklifin görüşmelerinin bütçe görüşmeleri sonrasına ertelendiğini açıkladı. Güler şunları kaydetti: "Zaten Savunma Sanayi Fonumuza bütçemizden gerekli kaynaklar aktarılıyor. Hem bu sene için hem gelecek yıllar için ek kaynak ihtiyacı doğmuştu. Bu konuda teklifimizi verdik. Orada yer alan unsurların daha detaylı incelenmesi için itirazlar söz konusu oldu. Vatandaşlarımızın bazı itirazları oldu. Bunları daha detaylı incelemek, farklı manada değerlendirme yapmak üzere teklifimizi daha detaylı incelemeye alacağız."