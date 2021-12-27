Kripto paraya vergi ve sermaye şartı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kripto para piyasasını düzenleyen yasal çalışmanın tamamlandığını açıklamasının ardından gözler Meclis trafiğine çevrildi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş
sektörün görüş ve önerilerini almak için kripto para temsilcilerini Meclis'e davet etti. Görüşmede hazırlanan taslak üzerinde uzman görüş ve önerileri alınacak. Yapılacak çalışmalar sonrasında düzenlemeye son şekli verilerek Meclis'e sunulacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan yasal düzenlemeye göre; Avrupa
ülkelerinde olduğu gibi belirli tutarın üzerindeki değerler için vergi alınacak, sektördeki şirketlerde sermaye şartı aranacak, yatırımcının korunması için alım satımda denetimler güçlendirilecek. Sektördeki şirketlere altyapı çalışmaları için süre verilirken, teminat gösterilmesi başta olmak üzere koruyucu adımların da atılması bekleniyor. Başkan Erdoğan'ın Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ekonomist ve akademisyenlerle gerçekleştirdiği toplantıda kripto para konusu da değerlendirildi.
BELİRLİ TUTARIN ÜZERİ
Çalışma, Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda Merkez Bankası
, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
(BDDK), SPK ve diğer kurumlarla iş birliği halinde yürütülüyor. Edinilen bilgiye göre yasal düzenleme kapsamında yeni kripto para düzenlemesinde belirli tutarın üzerindeki meblağlardan vergi alınacak, sektördeki şirketlerde sermaye şartı aranacak. Tüketicinin korunması, piyasa bütünlüğü, rekabetin güçlendirilmesine yönelik gözetim mekanizmaları güçlendirilecek.
LİSANSI OLAN HİZMET VEREBİLİR
KRIPTO varlık şirketlerinin Sermaye Piyasası Kurumu
'ndan lisans alması, teknik yeterlilik aranması da düzenlemeler arasında yer alıyor. Edinilen bilgiye göre, vergilendirmenin, gelir vergisi veya doğrudan vergiler yoluyla mı olacağı tartışılırken stopaj seçeneği öne çıkıyor. Amerika
'da 10 bin doların üzerindeki kripto para transferlerinin ABD Vergi Dairesi'ne bildirilmesi öngörülürken, Almanya
başta olmak üzere Batı Avrupa'da 600 euro üzerindeki değerler altından vergi alınmaması gibi uygulamalar bulunuyor.