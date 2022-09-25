Krizlere teslim olmadık

BURSA Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) kent ekonomisine ışık tutmak amacıyla bu yıl 25'inci kez düzenlediği 'Bursa 250 Büyük Firma Araştırması-2021' sonuçlarına göre net satışlarıyla ilk 3 sırada Oyak Renault, TOFAŞ ve Borçelik yer aldı. Listeye giren firmaların öz kaynaklardan aktiflerine, vergi öncesi dönem kârlarından FAVÖK değerlerine, istihdamdan ihracata kadar tüm göstergelerde yüksek bir artış performansı sergilediğini belirten BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa iş dünyasının krizlere teslim olmak yerine fırsatlara odaklanarak, kent ve ülke ekonomisine katkılarını artırarak sürdürdüğünü söyledi. Oyak Renault'un net satış rakamı 34.4 milyar TL olarak kaydedilirken, ikinci sırayı 31.9 milyar TL ile TOFAŞ, üçüncü sırayı ise 16.1 milyar TL ile Borçelik aldı. 2021 yılı verilerine göre cirosu 1 milyar TL'nin üzerinde olan şirket sayısı 27'den 50'ye yükseldi. 250 firmanın 149 bin olan ücretli çalışan sayısı da geçen yıl 161 binin üzerine çıktı. Böylece 250 firmanın son bir yılda oluşturduğu yeni istihdam sayısı 12 bin oldu.