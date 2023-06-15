Kruvaziyer turizminde son 10 yılın rekoru

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kruvaziyer turizmine yapılan yatırımların devam edeceğinin altını çizerek, "Türkiye Yüzyılı kruvaziyer turizminin de yüzyılı olacak" dedi. Uraloğlu, 2023 yılının ilk beş aylık döneminde limanlara yanaşan kruvaziyer gemi sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43.1, kruvaziyer yolcu sayısının ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 114 artış gösterdiğini belirtti.2021 yılının son çeyreğinde İstanbul Galataport limanının açılması ve Kovid-19 salgın tedbirlerinin kaldırılması ile birlikte kruvaziyer turizminin daha da büyüdüğünün altını çizen Uraloğlu, "Bu yılın Ocak-mayıs döneminde 299 binden fazla misafirimizi limanlarımızda misafir ettik. Kuşadası Limanı'mızda 157 bin 940, Galataport Limanı'mızda 67 bin 740, TDİ Sarayburnu Rıhtımında 3 bin 276 ve Antalya Limanı'mız da ise 14 bin 777 kruvaziyer yolcusunu ağırladık. Kovid-19 pandemisiyle birlikte kruvaziyer turizminde bir gerileme yaşansa da yatırımlarımıza devam ettik" şeklinde konuştu.Uraloğlu, "Kuşadası Limanı'mız 124 adet kruvaziyer gemiyi misafir etmesiyle en çok kruvaziyer gemisinin yanaştığı liman oldu. Galataport Limanı'mızı 43, Ulusoy Çeşme Limanımızı 20 ve TDİ Sarayburnu Rıhtımı'nı da 7 gemi ziyaret etti" dedi.