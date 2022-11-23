Kulaktan dolma bilgiyle yatırıma karşı Piyasanın Piri

ÜNLÜ & Co, hayata geçirdiği yeni dijital girişimi "Piyasanın Piri: Piapiri" ile yatırım yapmayı çok daha kolay hale getirdi. Yatırım sepetleri, robotik alım-satım sinyalleri ve sektör uzmanlarından raporlar ile yatırım için dijital bir ekosistem sunan Piapiri, kişiselleştirilebilir önyüzü ile de özel bir yatırım danışmanına dönüşüyor. Hisse Senedi, VİOP, Varant, Yatırım Fonu, Kur/Parite ve Kripto Para verilerini tek ekranda anlık fiyatlarıyla ücretsiz bir şekilde sunan Piapiri'den, Tefas fonlarının tüm detaylarına da ulaşılabiliyor. Piapiri'de, müşteri olmak için hesap açılış ücreti ya da işletim ücreti de bulunmuyor.ÜNLÜ& Co Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Mahmut Ünlü, 2020'nin son çeyreğinden itibaren dijitalleşmeyi kurum geneline yaymak amacıyla kapsamlı çalışmalar başlattıklarını söyledi. Geçen yıl edinilen yeni bireysel müşterilerin yüzde 21'i dijital kanallardan kazanılırken, 2022'de bu oranın yüzde 45'leri bulduğuna dikkat çeken Ünlü, "Bu hizmetleri sadece nitelikli yatırımcılara değil, geniş kitlelere sunacağız. Alternatif yatırım arayanların adresinin Piapiri olacak" dedi.