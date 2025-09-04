Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: 64 milyar dolar gelire doğru ilerliyoruz

Bir dizi ziyaret için Artvin'e gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ilk olarak Valiliği ziyaret etti. Bakan Ersoy, ardından Artvin Gençlik Merkezi toplantı salonunda turizm sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelerek kentteki turizm çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Artvin'in doğasıyla, kültürüyle, yeşiliyle, mavisiyle, tarihiyle her alanda çok güçlü imkanlara sahip olduğunu ifade eden Bakan Mehmet Nuri Ersoy, "Artvin'de Kafkasör Yaylası başta olmak üzere birçok doğa harikası yayla bulunuyor. Karagöl gibi eşsiz bir doğa harikası, Borçka'daki güzellikler, Çoruh Nehri, Deliklikaya Şelalesi, Kaçkar Dağları ve özellikle ormanları, bitki çeşitliliği, yaban hayatı da Artvin'i ayrıcalıklı kılan özelliklerden bazılarıdır.

Ayrıca Artvin, doğal güzelliklerinin yanında gastronomi açısından da bir kültür hazinesidir. Çok köklü bir geçmişten gelen kültürü yansıtan yöresel lezzetlerin yanında folkloru, tarihi yapıları, anıtları ve kültürel çeşitliliği de yine bu şehrin zenginliğini göstermektedir. Tüm bu özellikler güzellikler şehri Artvin'in nasıl güçlü bir kültür turizm potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir. Katıldığım birçok toplantıda şunu çok açık bir şekilde ifade ediyorum. Bir turizm potansiyeline sahip olmak tek başına yeterli değildir. Önemli olan bu potansiyelin en doğru ve etkin şekilde yönetilmesidir. İşte Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bizim bu tarz toplantılarla yapmaya çalıştığımız bu bakış açısını yaygınlaştırmaktır" diye konuştu.

"Sayın Cumhurbaşkanımızın turizmi stratejik bir sektör olarak ilan etmesinin ardından, biz de bakanlık olarak yeni bir yol haritası belirledik" diyen Ersoy, "Ülkemizin ve şehirlerimizin turizm potansiyelini en doğru şekilde yönetmek adına bazı radikal kararlar aldık. İşte bu değişim hamlesinin ardından turizm alanında rekorlar kırmaya başladık. Turizm kapasitemiz her geçen gün daha da yukarılara çıkıyor. 2025 yılının ilk altı ayında 25.8 milyar dolar gelir elde ettik. Yıl sonu hedefimiz olan 64 milyar dolar gelire doğru emin adımlarla ilerliyoruz" şeklinde konuştu.

"NEDEN ŞEHİRLERİMİZİ ANLATIYORUZ?"

Artık turizmde rekabetin yalnız ülkeler arasında değil şehirler arasında da yaşandığını ifade eden Ersoy, "Neden şehirlerimizi anlatıyoruz? Çünkü günümüzde turizm sektörünün dinamiklerini kökten değiştiren yeni bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Artık turizmde rekabet yalnız ülkeler arasında değil şehirler arasında yaşanıyor. Geçmişte ülke bazlı turizm pazarlaması yapılıyordu. Ama şimdi şehirlerin de tanıtılmasına ayrı bir önem veriliyor. İnternetin, sosyal medyanın ve en önemlisi ulaşım imkanlarının gelişmesiyle birlikte insanlar dünyanın dört bir yanından kalkıp Artvin'in yaylalarını görmeye geliyor. Farklı ulaşım imkanlarından da yararlanarak iki günlük hafta sonu tatilinde farklı şehirleri ziyaret ediyor. Bu yeni gelişen durumlar karşısında bizde Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak artık şehirlerimizin bu rekabette fark oluşturması, turizm pastasından daha fazla pay alabilmesi için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda Artvin'in turizm potansiyelini doğru bir şekilde yönetmek adına tanıtım faaliyetlerini profesyonel bir anlayışla sürdürüyoruz. Ayrıca restorasyon ve kazı çalışmalarının yanında kültür ve turizm alanında farklı alanlarda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

"Eğer bizler Artvin'e daha fazla turist gelmesini istiyorsak bunun için yapmamız gereken, belirleyeceğimiz hedefler doğrultusunda ortak hareket etmektir" çağrısında bulunan Bakan Ersoy, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Artvin'i seven, kalbi Artvin için atan, Artvin'in sahip olduğu bu güçlü turizm potansiyelinin etkin bir şekilde kullanılması gerektiğini düşünen herkesin bu hedeflere karşı birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi gerekir.

Milletvekillerimizle yapmış olduğum görüşmelerde de ifade ettim ve ediyorum, biz şehirlerimizin, Artvin'in bu rekabette geri durmasını istemiyoruz. Gerçekten çok güçlü bir potansiyele sahip bir şehirden söz ediyoruz. Yaptıklarımızın daha fazlasını yapabileceğimize de inanıyorum. Bunun için Artvin'in potansiyeline uygun politikalar geliştirmek ve bu politikaların arkasında istikrarlı bir şekilde durmamız gerekmektedir.

Eğer bu şehre daha fazla turist gelirse, elbette buradan kazançlı çıkacak olan Artvin şehridir Artvinli hemşehrilerimizdir."

