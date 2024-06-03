Kur korumalı çözülüyor TL’ye geçiş hızlanıyor

Para politikasını normalleştiren ve sadeleşme yönünde önemli adımlar atan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) hamleleri, kur korumalı mevduatta (KKM) düşüş sürecini kesintisiz 40 haftaya taşıdı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık verilerine göre KKM'nin toplam büyüklüğü 24 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla 2 trilyon 161 milyar liraya geriledi.KKM dolar bazında ise 67 milyar 856 milyon dolara indi. Böylece KKM'de 18 Ağustos 2023'ten sonra başlayan düşüş süreci kesintisiz 40 haftaya ulaştı. KKM 18 Ağustos 2023'te 3 trilyon 408 milyar TL ile (126 milyar 430 milyon dolar) ile tarihi zirveye çıkmıştı. KKM'de 18 Ağustos 2023'ten bu yana düşüş TL bazında 1 trilyon 247 milyar TL, dolar bazında ise 58 milyar 574 milyon dolar oldu. KKM'nin hızla geriledi bu dönemde TL mevduat ise 2 trilyon 325 milyar TL artarak 7 trilyon 554 milyar liradan 9 trilyon 879 milyar liraya çıktı. TL mevduatın toplam mevduattaki payı yüzde 58'den 61.2'ye çıkarken, KKM'nin payı ise yüzde 26.2'den 13.4'e indi.Öte yandan kur korumalı mevduatlarla ilgili stok bakiyesi verisi MB tarafından yayımlandı. Aylık bazda yayımlanan verilere göre nisan ayı itibarıyla dövizden dönüşümlü kur korumalı mevduat stoku 7 2.8 milyar dolar oldu. Veriler dövizden dönüşümlü kur korumalı mevduatların 2023 Temmuz ayında 97 milyar dolarla zirve seviyeye yükselmiş olduğunu gösterdi. Ekonomi yönetiminin aldığı önlemlerin etkisiyle bu tarihten itibaren dövizden dönüşümlü KKM stokunda düşüş izlendi.Nisan ayındaki stokun 51.4 milyar doları gerçek kişilerin hesaplarından oluştu. Dövizden dönüşümlü kur korumalı mevduat stokunda gerçek kişilerin payı yüzde 71 oldu. Nisan ayında tüzel kişilerin dövizden dönüşümlü kur korumalı mevduat stoku ise 21.3 milyar dolar oldu. TL KKM ise Nisan ayı itibarıyla bu hesapların yenilenemeyeceğine ilişkin düzenlemelerin etkisiyle 65.1 milyar TL'ye kadar çekildi. TL KKM'de 2023 Ağustos ayında 1.06 trilyon TL zirve seviye görülmüştü.