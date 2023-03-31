Kur korumalı mevduatta faiz üst sınırı olmayacak

KUR Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarına uygulanan Türk Lirası faizin üst sınırı kaldırıldı. Bu mevduat hesaplarına uygulanacak faiz oranı, bankalar ve yararlanıcılar arasında serbestçe belirlenecek. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle TL finansal araçlara olan talebin artırılması, finansal piyasaların etkinliğinin sağlanması, finansal piyasalarda derinliğin artırılması, döviz kurunda yaşanan istikrarın sürdürülerek finansal sektörün ve ulusal ekonominin sağlıklı gelişimine katkıda bulunulması hedefleniyor. Daha önce KKM hesaplarında politika faizinin 3 puan üzerinde azami faiz uygulanabiliyordu.Dövizden dönüşümlü olan KKM'lerde tavan 26 Ocak'ta kaldırılmıştı. KKM ilk olarak Aralık 2021'de kurdaki atak sonrası devreye girdi. Önce bireysel müşterilere tanınan KKM'de tüzel müşterilere de imkân sağlandı ancak vade en az 3 ay olarak belirlendi. KKM kurdaki dalgalanmalara karşı bireyler ve şirketler için koruma sağlarken, dövizden dönüşlü KKM ise faiz üst sınırı kaldırıldıktan sonra daha büyük ilgi gördü. ANKARA