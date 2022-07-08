Kur riski 12 yılın dibinde

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun döviz alımlarını frenlemek için kredi kullanımına yabancı para varlık sınırı getirdiği reel sektör, döviz açık pozisyonunu 12 yılın en düşük seviyesine indirdi. Merkez Bankası verilerine göre reel sektörün döviz açık pozisyonu bu yılın nisan ayında 105 milyar dolarla 2010'dan bu yana en düşük seviyeye geriledi.Şirketlerin açık pozisyonu 2021 sonundan bu yana yaklaşık 15 milyar dolar azaldı. Açık pozisyon 2018 yılının mart ayında 223.3 milyar dolarla tarihi zirveye çıkmıştı. O tarihten bu yana 118.3 milyar dolar açık pozisyon kapatıldı. Şirketler kısa vadede ise dövizde 60.6 milyar dolar fazlaya sahip bulunuyor. Reel sektör şirketlerinin 2021 sonunda 155.3 milyar dolar olan döviz cinsi varlıkları, bu yılın nisan ayında 164.6 milyar dolara çıktı. Aynı dönemde döviz yükümlülükleri ise 275.1 milyar dolardan 269.6 milyar dolara geriledi. Yılın ilk 4 ayında nakdi döviz kredileri 241.6 milyar dolardan 232.9 milyar dolara düştü.Şirketlerin rekor döviz açığına ulaştıkları 2018 yılının mart ayı ile karşılaştırıldığı ise çok daha çarpıcı sonuçlar ortaya çıkıyor. Döviz varlıklarının 113.6 milyar dolar olduğu o dönemden bu yana, bu varlıklardaki artış 51 milyar dolar oldu. Aynı dönemde 336.9 milyar dolar olan döviz yükümlülüklerinde 3 yıldaki azalış 67.3 milyar dolara ulaştı. Nakdi döviz borçları yaklaşık 60 milyar dolar geriledi.ÖTE yandan, Kur Korumalı Mevduat uygulamasının başladığı geçen yılın aralık ayının son haftasından bu yana TL'ye geçiş hız kesmeden devam ediyor. Merkez Bankası ve BDDK verilerine göre döviz mevduat hesaplarında haziranın son haftasında 3.6 milyar dolarla son 5 ayın en sert düşüşü yaşandı. 22 Aralık 2021'de 261.6 milyar dolar olan döviz hesaplarının büyüklüğü, 5 Temmuz 2022 itibarıyla 29.1 milyar dolar azalarak 232.5 milyar dolara geriledi. Bu dönemde şirketlerin döviz hesapları 97.9 milyar dolardan 82.7 milyar dolara inerken, bireysel hesapların büyüklüğü ise 163.7 milyar dolardan 149.7 milyar dolara düştü.cazibesini artırıp dolarizyonu azaltan kur korumalı mevduat uygulaması, TL'ye ilgiyi zirve taşıdı. BDDK verilerine göre 22 Aralık 2021'de 1 trilyon 833 milyar TL olan Türk Lirası mevduat hacmi, 5 Temmuz 2022 itibarıyla 3 trilyon 32 milyar lira ile tarihi zirveye çıktı. Bu dönemde TL mevduattaki artış 1.2 trilyona ulaştı. Kur korumalı mevduatın büyüklüğü ise 1 Temmuz'da 1 trilyon 40 milyar liraya çıktı.