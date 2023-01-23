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Giriş Tarihi: 23.1.2023

Küresel sıkıntılar az hasarla geçecek

Küresel sıkıntılar az hasarla geçecek
Naramaxx Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Özkarakaşlı, "Dünya zorlu bir ekonomik süreçten geçerken ülkemizin doğru ekonomik politikaları benimseyerek Cumhuriyet'in 100. yılına yakı- şır bir büyüme yakalamasını umut ediyoruz" dedi. Türkiye Ekonomi Modeli'nin temelde 4 konuya odaklandığının altını çizen Özkarakaşlı, "Bunlar; yatırım, istihdam, üretim ve ihracat. Her biri bir ülkenin sağlam bir ekonomiye sahip olması için olmaz ise olmaz faktörler. Bu uygulama sayesinde ülkemiz kısa vadede küresel çaplı sıkıntıları en az hasarla atlatacaktır" ifadelerini kullandı.
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Küresel sıkıntılar az hasarla geçecek
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