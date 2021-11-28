“Kurumsal sürdürülebilirlik için önce insan”

Sürdürülebilirlik kavramının gelecek nesillere aktarılan önemli değerlerden biri olduğunu ve kurumsal olarak benimsedikleri sürdürülebilirlik stratejilerini insan kaynakları
alanında da yürüttüklerini belirten Koru Sigorta
Yönetim Kurulu Üyesi ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Ömer Toker, "Koru Sigorta olarak ekonomik performansımızın yanı sıra sosyal ve çevresel performansımızı da destekleyecek sürdürülebilir insan kaynağı yaklaşımını önemsiyor, şirketimizin başarılarını öne taşıyacak unsurun yine insan kaynağımız olduğuna inanıyoruz" dedi. Toker, sözlerine şu şekilde devam etti: "Koru Sigorta olarak merkezimize insanı koyuyor, çalışan memnuniyetinin yanı sıra çalışanlarımızda kalıcı aidiyet duygusu sağlamak için çaba gösteriyoruz. İnsan kaynağımızın mutlu, huzurlu bir ortamda çalışması için gerekli ortamları sağlıyor, çalışanlarımızı mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak eğitimler ile destekliyoruz. Böylece çalışanlarımız, işlerini başarı merkezli ve motive bir şekilde yapıyor." Çalışanların ihtiyaçlarını, taleplerini ve beklentilerini bilerek bu doğrultuda aksiyon almanın sürdürülebilirliği sağladığını belirten Toker, "İnsan Kaynakları tarafından düzenli olarak yapılan çalışan/yönetici görüşmeleri, çalışan memnuniyeti anketleri, çalışan bazında yapılan eğitim ihtiyaç analizleri, her zaman yol gösterici oluyor. Bu anketlerde ve görüşmelerde topladığımız bilgiler çok kıymetli" dedi. Çalışan memnuniyeti sağlandığı takdirde bağlılık ve aidiyet duygusunun oluştuğuna dikkat çeken Toker, "Aidiyet duygusunu oluşturabilmek, özellikle de stresli işlerde çalışan kişiler için en çok üzerinde durulması gereken konulardan bir tanesi. Aidiyet duygusu olan bir çalışan, işinde de verimli olur. Eğer bir çalışan bulunduğu iş yerinde mutlu değilse, bir şekilde haksızlığa uğradığını düşünüyorsa bu durumda aidiyet duygusunun oluşması mümkün olmaz" şeklinde konuştu.