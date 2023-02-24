Kuzey Marmara Otoyolu Projesi için İstanbul’un Sarıyer ilçesinde acele kamulaştırma yapılacak

Kuzey Marmara Otoyolu Projesi için İstanbul'un Sarıyer ilçesinde acele kamulaştırma yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dahil) Projesi Odayeri-Paşaköy (Bağlantı yolları dahil) Kesimi Sarıyer-Kilyos Karayolu Tüneli yol yapım çalışmalarının gerçekleştirileceği güzergah ve belirtilen taşınmazlar Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

Kararda yer verilen kroki kapsamında kamulaştırma yapılacak yerler, Sarıyer merkezin yanı sıra Maden, Kilyos ve Demirciköy'de bulunuyor.