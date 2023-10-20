Maden sahaları için yeniden ihale açıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), 351 adet maden sahası için yeniden ihale açmasına ilişkin ihale ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ihalesi yapılan ancak ihalesinde müracaat olmayan 351 adet maden sahası ikinci defa ihale edilecek.

İlan en az on beş gün süre ile https://www.mapeg.gov.tr adresinde yayımlanacak. İlanda ihalesi yapılacak sahaların ili, erişim numarası, maden grubu, ihale şartnamesi, pafta-koordinat bilgileri, alanları, taban ihale bedeli ve ihale tarihleri yer alacak.