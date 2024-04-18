Madenlere sıkı denetim

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, madenlerle ilgili denetim süreçlerinin aralıksız devam ettiğini belirterek, 15 Nisan itibarıyla 3 binden fazla maden ruhsat sahasının denetiminin yapıldığını açıkladı. Bayraktar, "Madenlerde Sürdürülebilirlik, İş Sağlığı ve Güvenliği Vizyon Organizasyonu"unda yaptığı konuşmada, maden denetimlerini artırdıklarını söyledi. Bu kapsamda Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün (MAPEG), 2023'te maden ruhsat sahalarına ilişkin 8 bin 828 denetim yaptığını ifade eden Bayraktar, incelemeler sonucunda 1 milyar 260 milyon liralık idari para cezası uygulandığını ve tespit edilen uygunsuzluklar nedeniyle toplam 2 bin 421 faaliyet durdurma işlemi kararı verdiğini aktardı. Bayraktar, bu yıl ise 15 Nisan itibariyle 3 bin 225 maden ruhsat sahasının denetiminin gerçekleştirildiğini açıkladı. Madencilerin çalışma şartlarının iyileştirildiğini belirten Bayraktar, "Madenci kardeşlerimizin maaşlarını asgari ücretin en az iki katı olacak şekilde düzenledik. Haftada 45 saat olan çalışma süresini 37.5 saat ile sınırladık" dedi.