Maliyet baskısı RES projelerine mesafeli yaklaşıma sebep oluyor

Küresel deniz üstü rüzgar enerjisi sektöründe maliyetlerin yüzde 40'tan fazla artmasıyla İsveç merkezli enerji şirketi Vattenfall, İngiltere Norfolk'taki 1,4 gigavatlık deniz üstü RES projesini durdurma kararı aldığını açıkladı.

Şirketin yılın ilk yarısına ilişkin bilanço verilerini açıklayan Başkan Anna Borg, temiz enerji talebi her zamankinden yüksek olmasına rağmen deniz üstü rüzgar enerjisi pazarındaki koşulların zorlayıcı olduğunu ifade etti.

Yılın ilk yarısında elde ettiği karın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 azalışla yaklaşık 675 milyon dolara gerilediğini açıklayan şirket, İngiltere Norfolk'taki RES projesinin şirketin kazancını yaklaşık 530 milyon dolar olumsuz etkilediğini bildirdi. İngiltere'nin en büyük deniz üstü RES projesi olan Norfolk santralinin 1,5 milyon haneye yetecek elektrik üretmesi planlanıyordu.

Norfolk projesinin durdurulmasının İngiltere'nin deniz üstü rüzgar endüstrisinde "gerçek bir krizin" başlangıcı olabileceği konusunda uyarıda bulunan bağımsız danışmanlık şirketi Carbon Trust, gelişmenin sektörde kelebek etkisi yaratabileceğini ve politikacıların hızlı hareket etmesi gerektiğini belirtti.

ABD'nin Rhode Island eyaleti enerji düzenleme kurumu ise 4 aylık değerlendirme sonucunda Danimarka merkezli enerji şirketi Orsted'in martta açılan ihalede verdiği teklifi, "enerji maliyetlerini azaltma" konusundaki yasal gereklilikleri karşılamadığı gerekçesiyle geçen hafta geri çevirdi.

Orsted, Boston merkezli elektrik şirketi Eversource ile girdiği ihalede tek teklif veren taraftı. Orsted-Eversource ortak girişimi ihale kapsamında yaklaşık 880 megavat kapasiteli deniz üstü RES işletmeyi planlıyordu.

Orsted Üst Yöneticisi Mads Nipper, Twitter'da paylaştığı mesajda, hükümetlere çağrı yaparak deniz üstü rüzgar enerjisi sektörüne yapılan desteklerin artırılmasını istedi.

Nipper, maliyetlerin teklif bedellerini aşması sebebiyle ABD'de şirketlerin cezaya razı olup uzun dönem kontratlarına son verdiğine dikkati çekerek, Vattenfall'ın aldığı kararın hükümetlere bir uyarı mesajı olduğunu ifade etti.

MALİYET SIKINTILARININ DOMİNO ETKİSİ YARATMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Rüzgar türbini üreticisi Siemens Gamesa'nın kar tahminlerini aşağı yönlü revize etmesi de sektörde endişeleri artırdı. Şirket, 23 Haziran'da yaptığı açıklamada, ünitelerin iyileştirme ve teknik arıza giderme maliyetlerinin şirket bilançolarını olumsuz etkilediğini kaydetti. Söz konusu teknik problemlerin uzun süreceğini öngören şirketin hisseleri, yapılan açıklamanın ardından yaklaşık yüzde 37 değer kaybetti.

Siemens Gamesa'nın maliyet problemlerinin sektörde buz dağının görünen kısmı olup olmadığına yönelik endişeler sürerken, Siemens Energy Üst Yöneticisi Christian Bruch, 30 Haziran'da yaptığı açıklamada, türbin ünitelerindeki kalite sorununun ciddi olduğu ancak konunun uzun süre gündeme getirilmediği bilgisini verdi.

Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği ise Siemens Gamesa'nın yaşadığı sıkıntının sektördeki kronik problemlere işaret ettiğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını, sorunun şirkete özel olduğunu bildirdi.