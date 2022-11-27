MAPIC 2022 kapılarını açıyor

ALKAŞ'IN Türkiye temsilciliğini yaptığı MAPIC Fransa Cannes'da 29 Kasım - 1 Aralık 2022 tarihleri arasında 26'ıncı defa kapılarını açacak. Fuar Dünyanın önde gelen perakende sektörü temsilcileri ve markalarını gayrimenkul oyuncuları ile bir araya getirecek. Türkiye, 80'i aşkın firma ve 250 kişilik heyetle yer alacak. IHKIB önderliğinde Turkish Brands standı kurulacak. Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközer, "MAPIC, doğru yatırımcıyı, doğru zamanda, doğru kurumlarla bir araya getiriyor" dedi. MAPIC, dünyanın en önemli perakende markalarının yanı sıra hizmet üreten teknoloji firmalarını, yeni AVM projelerini, eğlence işletmecileri, yatırımcıları, danışmanlık firmalarını ve masterfranchise'ları bir araya getirecek. Perakende sektörünü tüm yönleriyle ele alan organizasyonun bu yılki mottosu people, planet ve profit yani "İnsan, Mekan ve Kârlılık" olacak.