Markayı yurtdışına açacak

Öztekstil, NaraMaxx Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Özkarakaşlı, fuarın kendileri açısından oldukça verimli geçtiğini belirterek, "Markamızın yurtdışı stratejisini daha net bir şekilde şekillendirme fırsatı bulduk. Bu yıl özellikle Londra ve Fas odaklı yaptığımız değerlendirmeler sonucunda, 2026 itibarıyla yurtdışı mağazalaşma sürecimizi resmen başlatacak adımları planladık" dedi.MAPIC'e beşinci kez katıldıklarını söyleyen Özkarakaşlı, "Fuardan memnuniyetle ayrıldık. Gerek yeni iş bağlantıları gerekse stratejik değerlendirmeler açısından şirketimize önemli katkılar sağladı. Türk markaları olarak fuarda güçlü bir şekilde yer almamız da dikkat çekti. Görüştüğümüz birçok firmadan benzer olumlu geri bildirimler almamız, bu birlikteliğin etkisini açıkça gösteriyor. Tüm bu olumlu tabloya bakarak, hem markamızın hem de Türk perakendecilerinin önümüzdeki yıllarda MAPIC'e birlikte ve daha güçlü bir şekilde katılmaya devam edeceğine inanıyoruz" diye konuştu.2026'nın ekonomik açıdan en zorlayıcı yıllardan biri olacağını öngördüklerini belirten Haluk Özkarakaşlı, şöyle konuştu:"Bu nedenle stratejilerimizi kısa, orta ve uzun vadeli olarak planlıyor; özellikle fuarlardan aldığımız geri bildirimlerle bu stratejileri sürekli güncelliyoruz. NaraMaxx, her müşterisine özel hissettiren bir anlayışıyla öne çıkan bir marka. 2026'da Türkiye'de marka bilinirliğimizi güçlendirecek adımlara devam edeceğiz. Ancak asıl mağazalaşma atağımızı yurt dışında gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Uluslararası pazarlarda edindiğimiz bağlantılar, showroom yatırımlarımız ve Turquality desteğiyle, 2026'nın özellikle global genişleme açısından önemli bir yıl olacağına inanıyoruz."